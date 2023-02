Il Barcellona tiene d’occhio i giocatori della Juventus in vista dell’estate

I catalani sperano in qualche affare con i bianconeri, sfruttando il brutto periodo della formazione bianconera

Il mondo del calcio è rimasto scioccato, o ha riso, per la penalizzazione della Juventus di 15 punti in Serie A. La Vecchia Signora si trova ora in gravi difficoltà economiche, essendo fuori dai posti in Champions League, e potrebbe essere interessata a cedere alcuni dei suoi giocatori più redditizi per fare cassa.

Un articolo di Sport spiega come il Barcellona stia tenendo d’occhio diversi giocatori della Juve. Ci vuole un club in difficoltà economica per riconoscere un club in difficoltà economica, e il Barca è pronto a colpire.

Manuel Locatelli, Fabio Miretti, Adrien Rabiot, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sono alcuni dei giocatori che sono stati menzionati come interessati al Barca. Buona fortuna a tutte le parti coinvolte in queste trattative.

Intanto Allegri…

L’allenatore bianconero ha intanto difeso Fabio Miretti, che di recente si è lasciato un po’ andare con qualche errore in campo. Tutto lecito, ma le critiche da parte dei tifosi non sono mancate. Ecco cosa ha detto Allegri: “Fabio è un ragazzo giovane con 30 partite nella Juventus. Come tutti i giovani ci sono momenti in cui vanno bene altri meno, bisogna trovare l’equilibrio. Normale che gli girino le scatole perché ha avuto tante occasioni. Fa parte della crescita di un giocatore del 2003. Ha fatto bene Fagioli, Bremer, tutti hanno fatto una grande partita”. Difficile dunque che i bianconeri possano cedere Miretti, considerando anche che credono molto in lui. È più probabile vada via qualche senatore.