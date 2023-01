Il Barcellona torna su Di Maria?

Angel Di Maria potrebbe salutare in estate il bianconero, con anche il Barcellona pronto a provare a prenderlo

Angel Di Maria continua ad essere un intrigo, in una stagione già intricata di suo. Il calciatore bianconero piace a tante squadre, con il Barcellona che è da questa estate che continua ad osservarlo. Nella prossima sessione estiva il giocatore potrebbe andar via da Torino, è in scadenza, e i blaugrana proverebbero a prenderlo.

Intanto Di Maria non ha dubbi sul suo futuro con l’argentina: “Sento di poter ancora contribuire, resto finché vorrà il ct. Vediamo come andranno le cose e come starò fisicamente. Questi ragazzi mi hanno convinto a continuare dopo la Coppa del Mondo. Resterò finché non sentirò di poter contribuire alla nazionale o finché l’allenatore non mi dirà che non posso contribuire. Ora mi sento bene, ad un ottimo livello. È l’illusione che ho e dipende dall’allenatore, che non sposa nessuno, non gli interessa chi sia. A parte Leo, siamo tutti uguali e chi deve giocare gioca”.

Parola di Angel

Intanto, nella recente intervista Di Maria ha parlato anche di Soulé: “Penso che la Seleccion abbia una generazione futura incredibile. I ragazzi che hanno vinto questo Mondiale sono giovani, sanno cos’è la maglia dell’Argentina. Hanno rappresentato la Nazionale come devono rappresentarla e se guardi tra i giovani ci sono giocatori come Mati Soulé o Garnacho. Ci sono giocatori che sono da molti anni in Nazionale e sono impressionanti”. Pochi dubbi, quindi, con il calciatore che sembrerebbe poter lasciare un’eredità pesante al giovane bianconero.