Il Bari punta Zanoli e Volpato

Dopo la promozione in Serie B, il Bari di Luigi De Laurentis cerca di trovare dei rinforzi per avere una rosa competitiva nel secondo campionato d’Italia. L’anno appena trascorso ha dato grandi gioie ai bianco rossi che si sono visti campioni della Serie C con 75 punti, otto in più della seconda, ovvero il Catanzaro. Invece il nuovo Palermo ha concluso con 66 punti.

La società allenata da mister Mignani sembra voler puntare forte sul giovane centrocampista offensivo della Roma, Christian Volpato, che quest’anno ha già fatto il suo esordio in Serie A, siglando anche una rete in tre presenze. Inoltre De Laurentis Jr ha chiesto informazioni sul terzino destro del Napoli Alessandro Zanoli che però, mister Spalletti, non sembra voler far partire in questa sessione di mercato.

Il direttore sportivo Ciro Polito e mister Mignani hanno assistito anche alla finale del campionato primavera tra Roma ed Inter, vinta da quest’ultima. Il giornale Repubblica a tal proposito ha riportato questa parole: “Sembra che il baby talento giallorosso Volpato, principale oggetto della attenzioni e gli altri giovani non abbiano impressionato il duo a tal punto da portare il Bari a sferrare una proposta concreta“.

D’altro canto, la società della Filmauro dovrà stare attenta a non perdere il suo attaccante Simone Simeri, che dopo aver conquistato la promozione con il Bari sembra poter approdare nella società del Catanzaro, l’avversaria più agguerrita per i “Galletti” in questa stagione per il salto di categoria.

Con questo addio, il Bari potrebbe piombare su un attaccante che dovrebbe far infuocare la piazza. Piacciono Dionisi, Merkaj e Cambiaghi (quest’ultimo forte desiderio dei neopromossi della Cremonese). Le piste non sono semplici ma per tornare a sognare il Bari ha bisogno di una formazione competitiva per la prossima stagione in Serie B.