Il Bayern a caccia di Dusan Vlahovic

L’attaccante serbo è il preferito dalla dirigenza sportiva per rinforzare l’attacco della squadra bavarese nella prossima stagione

Pur avendo vinto la Bundesliga, non senza suspense fino all’ultima giornata, il Bayern Monaco è consapevole della necessità di migliorare la propria linea di attaccanti nel breve periodo e guarda al mercato dei trasferimenti per trovare un’opzione per l’immediato futuro, pensando a un giocatore giovane e di qualità come il serbo Dusan Vlahovic, attualmente alla Juventus, che sarebbe uno dei tanti nomi al vaglio della dirigenza sportiva della squadra bavarese per cercare di risolvere la mancanza di giocatori garantiti nella posizione di nove.

Il giocatore balcanico ha fatto parlare di sé in Italia in questa stagione per la sua possibile partenza dalla Vecchia Signora, con diverse squadre europee di primo piano che hanno preso nota non solo della situazione dell’attaccante sotto la guida di Allegri, ma anche della Juventus, che da tempo non esclude l’idea di realizzare una buona plusvalenza con la cessione del giocatore serbo, che approderebbe all’Allianz Arena per una cifra record vicina ai 100 milioni di euro.

Nessun problema per il Bayern

Il Bayern Monaco ha da tempo la forza finanziaria per fare acquisti ad alto costo come Dusan Vlahovic, che, come abbiamo detto, sarebbe stato scelto per effettuare questa transizione offensiva dopo la partenza la scorsa estate di Robert Lewandowski verso il Barcellona, e ora ha bisogno di un top player per la sua linea di attaccanti, come nel caso di Vlahovic, che a 22 anni è il più probabile a diventare uno degli acquisti di punta del Bayern per la stagione 2023/2024.