Il Bayern Monaco vuole Szczesny

Consapevoli dell’imminente partenza di Yann Sommer (verso l’Inter), i giganti bavaresi stanno lavorando all’arrivo di un nuovo portiere. Per questo sono alla ricerca di Wojciech Szczesny

La successione del leggendario Manuel Neuer (36 anni) è una questione di stato al Bayern Monaco, che è riuscito a prolungare la sua eredità in Bundesliga. È stato però un affare lungo e combattuto, visto che ha rischiato di cedere la corona a un Borussia Dortmund che si è trovato dalla parte sbagliata del bastone.

Per quanto riguarda il mercato, gli uffici dell’Allianz Arena hanno indossato la tuta da lavoro. A caccia di un portiere, non trascurano la più che probabile partenza di Yann Sommer (verso l’Inter). E secondo le informazioni di CalcioMercato.com, un candidato forte è apparso sulla scena.

Wojciech Szczesny, monitorato dal Bayern Monaco

Si tratta di Wojciech Szczesny (33 anni), portiere di provata esperienza della Juventus, che è in piena fase di ricostruzione. Legato ai piemontesi fino a metà del 2025, il portiere ha un valore di mercato di 10 milioni di euro (dati forniti da Transfermarkt).

Internazionale con la nazionale polacca, va ricordato che in passato è stato portiere sia dell’Arsenal che della Roma. Al momento, la Vecchia Signora è in vantaggio per quanto riguarda il destino del suo pupillo. Szczesny sarà al centro dell’attenzione dei bavaresi, che vogliono cercare in tutti i modi di prenderlo. Nel caso in cui accada, e si concretizzi un trasferimento, i bianconeri sono pronti ad andare su altri obiettivi. Su tutti, perso Vicario, c’è Carnesecchi che potrebbe tornare utile.