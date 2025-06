Il Bologna cerca il sostituito di Beukema? Ecco i nomi in lista

Il Napoli sarebbe vicinissimo ad acquistare Beukema dal Bologna, con i felsinei pronti ad acquistare un sostituto per il difensore olandese classe 98. Tra i tanti nomi per i rossoblù ci sono anche un ex pallino del Napoli e una “vecchia” conoscenza della nostra Serie A

Beukema vicinissimo al Napoli, il Bologna si rassegna

Nonostante la richiesta di circa 30 milioni di euro, il Bologna sembra essere vicinissimo ad assecondare le richieste del Napoli. I partenopei offrono 25 milioni di euro e la trattativa potrebbe finire per essere conclusa a metà strada. Una trattativa che, poi, porterebbe i felsinei a dover cercare necessariamente un sostituto.

Di certo gli scout dei rossoblù non sono rimasti fermi e, infatti, hanno già iniziato da tempo la ricerca per un nuovo difensore centrale da inserire nella rosa allenata da Vincenzo Italiano. Il Bologna vuole continuare a crescere e per farlo servono innesti di livello.

Tutti i nomi per i rossoblù

Il nome principale collegato ad un trasferimento a Bologna sarebbe quello di Omar Solet dell’Udinese. Da mesi dato per partente dal bianconero e con varie squadre – come Juventus, Inter, Milan e Napoli – date su di lui. Ora il Bologna sembra essere in vantaggio e potrebbe addirittura chiudere immediatamente nel caso in cui Beukema dovesse salutare.

Tra i nomi ci sono anche una “vecchia”, seppur giovane, conoscenza della Serie A: Caleb Okoli. Nonostante la retrocessione del Leicester ha disputato un’ottima stagione in Premier League e potrebbe decidere di sfruttare ciò che appreso per tornare in Serie A da grande. Ultimo, ma non ultimo, Cesar Tarrega del Valencia. Perno della difesa degli spagnoli, potrebbe far comodo ad Italiano. Di questa breve lista potrebbero addirittura arrivare ben due giocatori, da non escludere eventuali sorprese con nuovi nomi.