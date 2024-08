Il Cagliari torna alla carica per Gaetano: nuova offerta al Napoli per il centrocampista

Gianluca Gaetano è da tempo nel mirino del Cagliari, che lo considera un rinforzo ideale per il proprio centrocampo. Tuttavia, le trattative tra il club sardo e il Napoli hanno subito un rallentamento negli ultimi giorni.

Di fronte a offerte considerate insufficienti dalla dirigenza partenopea, il Napoli ha preferito reintegrare Gaetano in rosa, approfittando della sua presenza per sopperire alle emergenze a centrocampo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Cagliari ha deciso di rilanciare con una nuova offerta, proponendo al Napoli una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

Sebbene questa nuova proposta rappresenti un passo avanti rispetto alle precedenti, le posizioni tra domanda e offerta sembrano essere ancora distanti.

Resta da vedere quale sarà la risposta del Napoli, che nel frattempo continua a sondare il mercato inglese con il direttore sportivo Manna, impegnato nelle trattative per Gilmour e McTominay.

🚨 Excl. – #Cagliari have offered €6M to #Napoli to try to sign Gianluca #Gaetano. Ready a contract until 2028 for the midfielder. #transfers https://t.co/ikOW37NpTd

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2024