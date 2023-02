Il calciatore più determinante al mondo? Lo svela Ancelotti

Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’importante vittoria del suo Real Madrid in casa Liverpool. “Abbiamo preso vantaggio in questa partita che era iniziata malissimo e piano piano siamo tornati in controllo. Anche all’inizio davanti si vedeva che eravamo pericolosi” ha dichiarato ai microfoni del noto emittente.

Due profili incisivi nel corso del match sono stati sicuramente quello di Benzema e Vinicius. Ecco quanto dichiarato dal tecnico: “Benzema? Certamente questa era una partita che lo motivava molto. Sono competizioni per atleti di questo tipo, come Modric, come Karim, dove l’esperienza pesa molto soprattutto in momenti come questi. Quando sei sotto 2-0 l’esperienza di questi giocatori è fondamentale anche per i giovani per restare concentrati”.

“Vinicius? Credo che oggi Vinicius sia il giocatore più determinante al mondo. Qualsiasi cosa faccia crea problemi e lo fa per 90 minuti di fila, non si ferma. Abbiamo la fortuna di avere il giocatore che determina di più le partite”.