Il calcio live delle Premier League come mai prima d’ora

Il calcio è lo sport nazional popolare ed è seguitissimo da milioni di appassionati in tutta Italia. Tutti gli incontri sono importanti, soprattutto se ci si impegna in attività come le scommesse sportive. Ogni statistica conta, ogni tiro, ogni parata e così via. Ecco perché è importante avere tutto a portata di clic su un sito web affidabile come FScore. Qui si trovano incontri giocati, prossimi match in programma e il calcio live come non lo avete mai vissuto prima d’ora.

I campionati stanno per riprendere. Tuttavia, c’è anche chi durante le festività natalizie non si è mai fermato, come la Premier League, ad esempio. Nell’ultimo turno di campionato, il Liverpool ha legittimato la sua forza, vincendo in casa del Leicester City per ben 4-0. Proprio quest’ultima ora si trova a una distanza siderale in classifica (ecco le prime 5 posizione della Premier):

Liverpool

Leicester City

Manchester City

Chelsea

Manchester United

Infatti, c’è già chi parla di campionato vinto a dicembre per il Liverpool. Il calcio live della Premier però, non si fermerà ancora.

Prima della fine dell’anno, infatti, la Premier League disputerà un ultimo turno, per poi riprendere la sua corsa nel 2020 con l’incontro di mercoledì 1 gennaio tra Brighton e Chelsea. 21^ giornata di Premier che si concluderà con la capolista che ospiterà lo Sheffield United. Un’altra partita da tener d’occhio, si disputerà sabato 11 gennaio tra Tottenham (guidato ora da José Mourinho) e il Liverpool di Klopp, mentre sempre il Liverpool ospiterà in un altro incontro da non perdere, il Manchester United il 19 gennaio.

I risultati serie A, Premier League e non solo

Oltre alla Premier, come accennato in precedenza, sul sito web in questione si trovano anche i risultati della nostra Serie A, che invece si è fermata durante le festività natalizie. I giocatori impegnati nel nostro campionato, hanno girato il mondo in cerca di relax e posti esotici. Tuttavia, il 5 gennaio si ritorna in campo per giocare la 18^ giornata di Serie A, che si aprirà con l’incontro tra Brescia e Lazio. I risultati Serie A per la 18^ giornata di campionato non sono affatto scontati, anzi. Tra gli incontri più interessanti da seguire, abbiamo senza ombra di dubbio la partita tra Juve e Cagliari, ed il big match tra Napoli e Inter. Nella prima partita, gli uomini di Sarri dovranno vedersela contro un Cagliari che in questa stagione ha fatto letteralmente vedere i sorci neri a tutti. Mentre lunedì 6 gennaio alle 20:45 allo stadio San Paolo di Napoli, arriverà l’Inter di Conte, alla ricerca dei tre punti, per non perdere la testa della classifica.

Se i risultati Serie A e della Premier League sono ciò che ti interessa, allora devi dare un’occhiata al sito di FScore. Su questa piattaforma, facile da navigare, sono presenti informazioni, risultati e statistiche degli incontri svolti, match dal vivo e prossime partite in programma. Tutto a portata di clic, compresi campionati minori di seconda e terza categoria.