Il calciomercato che verrà: tutte le trattative possibili della Serie A 2026-2027

La Serie A del prossimo anno si prospetta incandescente e le squadre in lista sono belle agguerrite. In tante hanno già iniziato il loro calciomercato, nonostante sia al momento chiuso. Alcune ancora non hanno conferme per l’allenatore, ma delle idee su cosa si vedrà già ci sono

Atalanta, cosa aspettarsi da un possibile Sarri?

Con l’addio di Palladino, gli orobici cambieranno quasi sicuramente modulo. Si passerà probabilmente al 4-3-3, con Sarri che potrebbe veder andar via De Ketelaere (Galatasaray), Scamacca (Roma) e Ederson (Manchester United). Sulemana e Raspadori potranno dare una mano sulle fasce offensive, ma servirà probabilmente qualcosina in più. Possibile cessione per Palestra, ma i possibili innesti potrebbero essere per una punta, un terzino e un paio di centrocampisti. Da monitorare i profili di Nobel Mendy del Rayo Vallecano in difesa e Danilo del Botafogo per il centrocampo.

Rivoluzione a Bologna

Vincenzo Italiano sembrerebbe ai saluti dopo le ultime informazioni. Al posto suo potrebbe arrivare uno tra Stefano Pioli, Palladino, De Rossi e Di Francesco. Tutti allenatori con uno stile differente di gioco rispetto a Italiano, visto che si passerebbe quasi sicuramente ad una difesa a tre e ad un attacco ad uno o a due punte. Un colpo per la porta verrà fatto quasi sicuramente, con Falcone e Provedel i principali indiziati. Francesconi del Cesena potrebbe essere un innesto giovane per il centrocampo. Per le uscite attenzione a Santiago Castro, che potrebbe far comodo a tante squadre in Serie A: la Juventus ci potrebbe pensare. Al suo posto un possibile Lucca.

Pisacane resta a Cagliari

Salvo smentite improvvise, Pisacane dovrebbe restare allenatore dei sardi. Il modulo resterebbe simile, ma potrebbe esserci qualche innesto giovane in attacco. Sebastiano Esposito fa gola a tanti e Francesco Camarda potrebbe arrivare indipendentemente da una sua partenza. Elia Caprile piace, e non poco, al Paris Saint Germain. I sardi potrebbero guardare in casa Juventus nel caso in cui i bianconeri dovessero controriscattare Giovanni Daffara dall’Avellino. Un prestito del giovane portierino, per fargli fare le ossa in Serie A, potrebbe essere una soluzione.

Como si dice Champions?

Con la permanenza assicurata di Fabregas, i lariani cercheranno di fare un mercato mirato al rafforzarsi e a mettere italiani dentro. Un rientro di Lorenzo Pirola in Italia, dopo la parentesi greca, sembrerebbe piacere. Nico Paz è in bilico, lo si sa, e con lui Jesus Rodriguez che è tempestato dalla Premier League. Schjelderup del Benficaa, arriverebbe al suo posto, con gli italiani Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso che piacciono tantissimo. Da monitorare con attenzione Cambiaghi.

Fiorentina, aria di anno zero

Fa strano dirlo, ma in quella che inizierà nell’anno del centenario ci sarà un nuovo inizio. Fabio Grosso sarà il nuovo tecnico viola, con il modulo che potrebbe restare 4-3-3. In difesa potrebbe arrivare Viery del Gremio, giovane difensore centrale, con Kean cercato dallo Zenit a lasciare spazio ad una possibile entrata in attacco che, a quel punto, potrebbe essere Sebastiano Esposito. Da monitorare anche la possibile valorizzazione di Tommaso Braschi dalla Primavera. Occhio a De Gea: Inter e Juventus ci pensano, se parte potrebbe arrivare Di Gregorio.

Frosinone, cosa si farà?

Massimiliano Alvini, visto il buon finale di campionato, potrebbe rimanere. I ciociari vorrebbero rafforzarsi sulle fasce offensive e prendere un nuovo medianone. Piace Adrian Sut, Kvernadze e Ghedjemis sarebbero destinati a salutare, visto anche che hanno tanto mercato. Attenzione a qualche possibile prestito, con Puczka e Javier Gil della Juventus Next Gen che potrebbero saltare in Serie A.

Genoa, tutto tace

Al momento il Grifone sembra non aver iniziato a programmare adeguatamente. Un summit tra Lopez e De Rossi sarebbe stato effettuato, ma resta da capire se il tecnico resterà. Per ora c’è tanta confusione sulle prossime mosse, con il primo acquisto che sarà quasi sicuramente Marcelo Vaz dal Varesina (da capire se andrà in prestito ma o resterà). Si cercano un difensore, un attaccante e un mediano. Non c’è da aspettarsi un mercato colmo di colpi da 90. Anzi, la sensazione è che ci sarà il compitino.

Inter, “porte” scorrevoli

I pali difesi da Sommer ora avranno un nuovo “padrone”. Lo svizzero è ai saluti, con Josep Martinez che potrebbe diventare il titolare. La possibilità grande è, però, che arrivi uno tra Vicario, Provedel e De Gea. Un colpo tra i pali, però, verrà fatto quasi sicuramente. Ndoye torna di moda e arriverebbe se partisse Dumfries, che piace in Premier League ma anche in Liga. Bisseck può andare al Bayern, al suo posto Muharemovic.

Juventus, colpi maggiormente mirati

Di Gregorio sembrerebbe aver deluso l’ambiente e l’addio appare scontato. Anche qui, Vicario sarebbe in lista ma il sogno resta Allison. Il brasiliano, però, non dovrebbe salutare il Liverpool, con i Reds che hanno offerto il prestito di Mamardshavili. I bianconeri non sarebbero per ora intrigati dal prendere una soluzione annua, dunque vorrebbero qualcuno per programmare: da monitorare Nubel. Due giocatori tra i più importanti potrebbero salutare, con Bremer e Koopmeiners i maggiori indiziati. Grimaldo e Igor Jesus sarebbero, però, i colpi con ottima qualità prezzo decisi dalla dirigenza.

Lazio, Gattuso non rivoluziona: anzi

La possibilità di vedere una Lazio simile a quest’anno è concreta. Verrà fatto un difensore, Unyay e Dominguez in vantaggio. Gattuso avrebbe chiesto anche una punta, ma fin ora non ci sono stati nomi altisonanti. Verranno sostituiti Pedro e Basic (andato al Venezia), con Isaksen quasi sicuro di andar via, allo stato attuale delle cose. Anche qui non c’è da aspettarsi troppo.

Lecce, rischio concreto di una debacle

Pantaleo Corvino ha deciso di prendersi del tempo lontano dalla società e la situazione non sembra delle migliori. Il rischio retrocessione all’ultima giornata non ha reso l’ambiente totalmente sicuro, con ora Di Francesco che potrebbe salutare per una piazza più “sicura”. Tiago Gabrel e Falcone possono salutare, con Jonas Heinz della Casertana e Alfie Osborne dell’Hearts ad entrare.

Milan, confusione in arrivo

Quello che si sta vedendo a Milanello è il più totale caos. Con Allegri hanno salutato un bel po’ di persone e potrebbero esserci cessioni pesanti. Leao è intrigato dalla Turchia, Bondo potrebbe tornare al Monza (in caso di Serie A) e le idee di mercato non stuzzicano le fantasie dei tifosi. Joe Gomez del Liverpool e Harold Moukoudi dell’Aek Atene i primi indiziati per arrivare a rinforzare la difesa.

Napoli, con Allegri cambia tanto

Restano in tanti, ma potrebbe finire rivoluzionata la formazione sensibilmente. Dal 3-4-3 al 3-5-2 difensivo, con l’arrivo di Zeballos a dare offensività e un difensore in più che potrebbe sopperire al possibile addio di Juan Jesus. Anguissa verso il Besiktas.

Parma, cosa si farà?

Il Parma ripartirà quasi sicuramente da Cuesta. Il gioco iper difensivista ha funzionato, ma potrebbe esserci qualche pezzo in meno. Suzuki piace al Bayern Monaco, Bededyczak potrebbe andare in Turchia. In entrata Stewart del Falkirk, Gustavo Varela del Benfica e Camarda le possibilità.

Roma, grandi manovre

Gasperini vuole un attaccante e piace Scamacca. Kolo Muani l’alternativa, con Schlager del Lipsia l’idea principale per il centrocampo. Obrador, reduce dal prestito al Torno, piace e non poco: potrebbe arrivare anche lui. Attenzione alla possibilità Dodò.

Sassuolo, si riparte da Abate?

I neroverdi potrebbero ripartire da Ignazio Abate, ma l’intenzione sarebbe la solita: far crescere i giovani e lanciarli nel grande calcio. Lipani potrebbe restare per consacrarsi, con invece gli addii di Kone e Muharemovic. Berardi sarà confermato, attenzione al possibile prestito di qualche giovane dalla Juventus: Pagnucco, Pugno e Anghelè gli indiziati.

Torino, Cairo blocca tutto?

Continua ad essere incerto il mercato del Torino. Non si sa se D’Aversa continuerà ad essere l’allenatore, poco mercato di cui parlare: Barbieri può arrivare dalla Cremonese, Ilic può andare al Mainz o al Friburgo e può tornare Darmian. Il resto poco di cui discutere, serve chiarezza, prima.

Udinese, siamo sicuri si punti all’Europa?

La dirigenza bianconera, qualche tempo fa, aveva dichiarato di “voler tornare in Europa”. Per ora i colpi non sembrano altisonanti, anzi la sensazione è che si voglia navigare ancora per molto a metà classifica. Atta pronto a salutare, così come Ravzana Sava. Oltre queste due voci, Zaniolo è quella più importante. In entrata qualche operazione scommessa, nulla di scoppiettante.

Venezia, grandi ambizioni!

A Venezia puntano a fare le cose per bene. Basic è già confermato come acquisto, mentre Morata è tra gli obiettivi. Piace anche Fullkrug, con El Sharaawy che sarebbe l’occasione più ghiotta. Attenzione alla suggestione Saint-Maximin. Vicinissimo l’addio di Issa Doumbia verso lo Sporting, nonostante i sondaggi di Inter e Juventus.