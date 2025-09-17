Il Caldo fa vittime in Europa: la città più colpita è Milano con 1.100 morti

L’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico ha provocato circa 16.500 di vittime in Europa. Ad affermarlo è stata una recente analisi svolta dall’Imperial college e della School of hygiene and tropical medicine di Londra, dove è emerso che le città italiane sono le più colpite.

VITTIME IN ITALIA – Il recente studio scientifico inglese ha evidenziato come questi decessi siano stati causati proprio dall’innalzamento delle temperature dovuto al cambiamento. Gli esperti hanno poi sottolineato come il caldo possa essere un “killer silenzioso”, spesso sottovalutato:

“Per esempio, anche quest’estate in Europa si continua a lavorare all’aperto con temperature superiori ai 40°C. Nessuno si aspetterebbe che qualcuno rischi la vita lavorando con venti da uragano, ma il caldo pericoloso è ancora trattato con troppa disinvoltura”.

Ad essere maggiormente colpita è l’Italia, dove si contano 4.597 morti stimate. Nel dettaglio, solo a Milano si sono registrate 1.100 vittime, divenendo, purtroppo, la città più colpita tra le 854 prese in esame. Dopo il capoluogo lombardo, segue Roma con 835 decessi. Al quinto posto c’è Napoli con 579 decessi e Torino al decimo posto con 230.

I ricercatori sottolineano che “le estati sempre più calde faranno aumentare il numero di morti fino a quando i combustibili fossili non saranno sostituiti dalle energie rinnovabili”.