Il cambiamento di Stefano De Martino: prima e dopo la chirurgia plastica

Stefano De Martino non ha mai nascosto alcuni interventi chirurgici effetuati sul suo viso. In più interviste ha dichiarato esplicitamente di aver ritoccato il naso e i suoi denti. La chirurgia plastica è diventata sempre più utilizzata nel mondo della televisione, soprattutto per una questione d’immagine. Infatti dopo l’expoit di amici, il 31enne di Torre Annunziata, divenuto personaggio pubblico non poteva più mostrare orecchie a sventola e denti spettinati, che invece per un ballerino professionista non sono invece un grosso problema.

In un recente articolo di fanpage, sono strate mostrate diverse foto di come era in passato De Martino, e di come è attualemente. Infatti si possono notare diversi cambiamenti, oltre a quelle dei denti e al naso: le labbra hanno aquistato maggior volume, è sparito il neo sopra la bocca o anche le stesse orecche hanno subito delle modifiche. Infine anche sul naso sono stati notate differenze, ma sembra che sia stato dovuto a seguito di un’incidente. Oggi il tutto hanno definito un viso angelico e sicuramente più attraente rispetto a quello del passato.

Gli interventi comunque non sono eccessivi, e non sono individuabili facilmente dall’occhio umano. Il tutto è molto naturale, dato che il conduttore napoletano da sempre è stato un uomo affascinante, dopo questi piccoli ritocchi lo hanno reso uno dei “sex symbol” più acclamati e apprezzati d’Italia.

Si sono diffuse delle voci in merito a questi interventi che siano dovuti al periodo in cui il ballerino italiano era con Belen Rodrguez. Infatti Fabrizio Corona rilasciò una dichiarazione in cui spiegava che la sua ex-argentina è ossessionata dalla bellezza maschile e dal tipo di abbigliamento. Lo stesso Corona si è sottoposto a diversi interventi chirurgici durante il suo periodo con la showgirl argentina.

Secondo le opinioni dei fan anche gli zigomi sarebbero stati ritoccati, al momento che nel corso degli anni piuttosto che diventare più sottili e ossuti sembrano diventati più rotondi e prominenti. Tutto ciò ha comunque portato De Martino ad essere sotto mira dagli haters più accaniti, come purtroppo spesso accade. La chirurgia estetica in ambito maschile sembra ancora un tabù difficile da affrontare ed esternare liberamente.