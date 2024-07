Il Cardarelli di Napoli lancia una campagna social per la donazione di sangue estiva

Con l’arrivo dell’estate, l’ospedale Cardarelli di Napoli ha lanciato un appello sui social media per sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue anche – e soprattutto – durante le vacanze. Durante i mesi caldi, infatti, si osserva una diminuzione delle donazioni, mentre la necessità di sangue rimane costante.

Questo periodo vede un incremento dei traumi causati da incidenti stradali e attività all’aperto, aumentando così la domanda di sangue per interventi chirurgici e gestione delle emergenze varie. Tuttavia, con la diminuzione delle donazioni, il sangue scarseggia e il personale ospedaliero non sa da dove attingere. Gli ospedali, dunque, vivono un momento di vera e propria emergenza.

Il Cardarelli ha bisogno di 1.500 litri di sangue al mese

Il Cardarelli necessita di circa 1.500 litri di sangue al mese per soddisfare le esigenze dei pazienti. La nuova campagna, dunque, invita chiunque possa donare a farlo prima di partire per le vacanze, sottolineando che ogni donatore riceve gratuitamente esami del sangue. Non solo una buona azione ma anche preventiva per la propria salute.

Antonio d’Amore, direttore generale dell’ospedale, ha dichiarato: “Ogni cittadino può contribuire gratuitamente a garantire una risorsa vitale per il trattamento di molti pazienti: il sangue. Donare è un gesto di grande generosità che beneficia anche chi dona, fornendo un check-up del proprio sangue. Invito tutti a visitare il nostro centro trasfusionale prima di partire per le vacanze”.

Informazioni su come e dove donare

Le donazioni di sangue possono essere effettuate al Cardarelli dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 12:00, al piano terra del padiglione E. Per donare il plasma, invece, è necessario prendere un appuntamento chiamando i numeri 081/7472489 o 331/6702222, oppure visitando il sito web dell’ospedale: Centro Donazione Sangue Cardarelli.