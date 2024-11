Il caso Basciano-Codegoni, sviluppi e reazioni una settimana dopo l’arresto: il gesto di Manuel Bortuzzo

È trascorsa una settimana dall’arresto di Alessandro Basciano, avvenuto il 21 novembre scorso con le accuse di stalking e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni. L’episodio che ha portato alla detenzione del deejay è stato una presunta aggressione nei confronti di Mattia Ferrari, amico intimo dell’influencer. Questo evento ha scatenato un forte clamore mediatico, alimentando il dibattito sia sulla stampa che nei talk show.

La vicenda giudiziaria

Dopo due giorni trascorsi nel carcere di San Vittore, Basciano è stato rilasciato, ma rimane sotto indagine. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo interrogatorio, mentre Sophie Codegoni è stata ascoltata nuovamente dalla Procura di Milano nelle ultime ore.

Nel frattempo, entrambi hanno espresso le proprie versioni. Alessandro Basciano ha rilasciato interviste pubbliche, partecipando a programmi come La Vita in Diretta, pubblicando storie su Instagram e dialogando con Fabrizio Corona, con il quale ha realizzato una lunga intervista per il format Falsissimo. Sophie, al contrario, ha adottato un approccio più riservato, limitandosi a interventi sui social e a un’intervista al Corriere della Sera.

Il silenzio degli amici e i pochi interventi pubblici

Molti personaggi del mondo dello spettacolo, compresi presunti amici della coppia, hanno scelto di non commentare la vicenda. Un’eccezione è rappresentata da Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 e amico intimo di Basciano, che ha parlato con Fabrizio Corona, confermando la propria vicinanza al deejay.

Un gesto discreto ma significativo è arrivato da Manuel Bortuzzo, ex coinquilino di Sophie e Alessandro durante il GF Vip 6. Sebbene Manuel non abbia rilasciato dichiarazioni pubbliche, gli utenti social hanno notato un suo like a un video di Basciano condiviso da Corona. Il contenuto riguardava l’intervista in cui Alessandro ha raccontato la sua versione sui fatti accaduti nell’ultimo anno di relazione con Sophie. Anche il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, ha messo un like al post.