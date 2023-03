Il Chelsea continua ad essere una minaccia per Abraham

I blues potrebbero ricorrere all’acquisto dell’attaccante della Roma dopo l’attivazione della clausola rescissoria da 80 milioni di euro

Il Chelsea ha sborsato un’enorme quantità di milioni per i nuovi acquisti. Ad esempio, i Blues sono riusciti a chiudere l’affare per Enzo Fernandez in cambio di oltre 100 milioni di euro per il Benfica. Tuttavia, la squadra di Graham Potter è ben lontana dall’essere uno dei club più forti della Premier League, con la squadra di Stamford Bridge che langue al decimo posto e si trova a metà classifica da un po’ di tempo.

Nonostante il fatto che la formula degli acquisti a pioggia non stia funzionando, Todd Boehly rimane fiducioso nel suo “modello sportivo” e insiste nel cercare soluzioni nel mercato dei trasferimenti. Infatti, l’ingaggio di Tammy Abraham potrebbe diventare realtà quest’estate, dato che il Chelsea potrà attivare una clausola da 80 milioni di euro per rifirmare l’attuale attaccante dell’AS Roma. Non si sa ancora se questa clausola verrà attivata, ma la possibilità c’è e Abraham ha fatto parlare di sé.

Buon periodo, ma serve altro

I blues stanno attualmente vivendo un buon periodo di forma, venendo da tre vittorie consecutive in cui hanno subito una sola rete e segnandone ben 6. Un’inversione di marcia improvvisa e che sembra poter cambiare le sorti della stagione.

Il Chelsea è attualmente decimo in classifica, a 5 punti dalla zona Europa League ricoperta attualmente dal Liverpool. L’approdo in Champions League sembra quasi impossibile allo stato attuale delle cose e l’entrata dei blues nella competizione potrebbe avvenire solo in caso di vittoria della coppa. Improbabile, ma non impossibile.