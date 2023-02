Il Chelsea farà scattare la clausola con la Roma per il ritorno di Abraham

Il Chelsea ha continuato a lottare nelle ultime settimane nonostante l’intensa attività di trasferimento durante la finestra di gennaio

I Blues non sono riusciti a segnare nelle ultime tre partite, tutte sconfitte, e hanno vinto solo una volta nelle ultime 11 partite in tutte le competizioni. Il Chelsea ha segnato solo quattro gol in queste 11 partite nell’anno solare, e la situazione mette sotto pressione il nuovo manager Graham Potter.

Secondo Football Insider, il Chelsea potrebbe puntare sull’ex attaccante Tammy Abraham della Roma nella prossima stagione. Nel contratto di Abraham con la Roma c’è una clausola da 70,5 milioni di sterline (80 milioni di euro) che consentirebbe ai Blues di riportarlo a Stamford Bridge e che i giallorossi intendono attivare. Il Chelsea ha faticato a fare gol ultimamente e considera Abraham un’alternativa più economica a Victor Osimhen del Napoli.

Abraham resta?

Il Chelsea sembra proiettato già sulla finestra estiva e sull’acquisto di una punta. Armando Broja non sembra essere più nei piani del Chelsea, che in estate prenderà un altro attaccante in maniera quasi sicura. L’obiettivo è rientrare nuovamente nell’elite del calcio europeo, dopo che in questa stagione hanno raggiunto fin troppe sconfitte per una squadra che deve puntare a vincere tutto.

Tammy Abraham con il Chelsea ha disputato 82 partite totali, segnando 30 reti e offrendo 12 assist. Con la Roma, invece, ha segnato 34 reti in 85 partite totali giocate. Gli assist sono 10, con la Roma che sembra intenzionata a provare a trattenerlo comunque per il contributo dato alla squadra. L’inglese è un tassello importante per Mourinho, che vorrebbe trattenerlo ancora a lungo.