Il Chelsea mette nel mirino Alex Sandro: offerta da 20 milioni di euro

Importanti indiscrezioni di mercato giunte nelle ultime ore dall’Inghilterra, in particolare dal The Sun, secondo il noto tabloid il Chelsea avrebbe messo nel mirino Alex Sandro, terzino classe 1991 della Juventus.

Il club inglese agirebbe per soddisfare la richiesta del tecnico Tuchel, che stravede per il brasiliano e aveva provato a strapparlo già quando sedeva sulla panchina del Paris Saint-Germain.

Per il The Sun, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro per convincere la Juventus o a mettere in piedi uno scambio alla pari con Emerson Palmieri, profilo gradito ai bianconeri.

La Juve dal canto suo potrebbe prendere in considerazione la proposta, Alex Sandro ha disputato una stagione non certo positiva e cedendolo la società si libererebbe di un pesante ingaggio.

Qualora la Juve decidesse di incassare i 20 milioni, Paratici avrebbe un tesoretto da reinvestire per arrivare a Robin Gosens dell’Atalanta, profilo al momento più gradito rispetto ad Emerson Palmieri.