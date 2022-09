Il Chelsea non dimentica Tammy Abraham

Il Chelsea è intenzionato a pagare per riavere Abraham nella sessione estiva di calciomercato. I londinesi hanno una recompra

Tammy Abraham continua a piacere al Chelsea. Dopo aver speso oltre 150 milioni di euro per i fallimentari acquisti di Romelu Lukaku e Timo Werner, i Blues continuano a tenere d’occhio l’attaccante inglese, attualmente alla Roma.

I giallorossi possono stare tranquilli per il momento, ma in futuro potrebbero ritrovarsi a vedersi privati del proprio attaccante. Infatti il Chelsea detiene una clausola di riacquisto per il talento della nazionale inglese, che potrebbe tornare a giocare a Londra in Estate.

La recompra

Il prezzo della recompra è di circa 80 milioni di euro, soldi che il Chelsea pagherebbe ben volentieri per poter riavere il proprio gioiellino. Questa recompra però si attiverà nella prossima estate, con il Chelsea pronto ad affondare prima su altri profili in inverno.

Mitrovic del Newcastle è uno di questi, anche se sembrerebbe intrigare parecchio anche Bellingham del Borussia Dortmund. Da tenere d’occhio anche Leao, che è nel mirino del Chelsea dalla scorsa estate anche se il Milan difficilmente se ne priverà a gennaio. Il calciatore portoghese è stimatissimo da tutto l’ambiente rossonero e prima dell’estate non se ne parlerà.

Il Chelsea quindi potrebbe buttarsi su un attaccante di seconda fascia, salvo poi dare l’assalto successivo a Tammy Abraham la prossima estate. La Roma in quel caso non potrà far nulla, con il calciatore che tornerebbe a vestire la maglia con cui è cresciuto. La Roma intanto se lo gode e cercherà di spremere il suo talento al più possibile.