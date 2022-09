Il Chelsea non è più sicuro di voler riscattare Zakaria

Zakaria potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione, con il Chelsea non sicuro di voler esercitare il diritto di riscatto

Ad oggi resta un’incognita, ma Denis Zakaria non ha neppure calcato il terreno di gioco da quando è arrivato al Chelsea. Lo svizzero è arrivato a Londra nelle ultime ore di mercato estivo, con la Juventus che ha deciso di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

A volerlo fu Tuchel, poi esonerato dal Chelsea, ma ora sembrerebbe aprirsi un nuovo scenario per il centrocampista svizzero. L’ex Borussia Monchengladbach non sarebbe nei piani del nuovo allenatore, Graham Potter, che ancora non lo ha fatto debuttare.

Può tornare alla Juventus

Il calciatore si è detto contento del proprio trasferimento a Londra, anche se ora potrebbe finire per tornare nuovamente a Torino. Il Chelsea non sarebbe disposto a spendere i 28 milioni del riscatto pattuiti, che potrebbero dunque finire per essere spesi per altri giocatori. Lo svizzero non sembra convincere l’intero ambiente, che preferirebbe un calciatore ben differente da lui.

Certo, Zakaria è capitato nel periodo peggiore di tutti. I londinesi hanno in corso una fase di ristrutturazione, con parecchi giocatori che potrebbero lasciare nelle prossime sessioni di mercato. Tra questi Jorginho e Kanté, entrambi nel mirino della Juventus. Per l’italo-brasiliano si parla anche di Barcellona, mentre per il francese c’è in vantaggio il Paris Saint Germain. Entrambi possono arrivare a zero, con la Juventus che però potrebbe ritrovarsi nuovamente nella situazione di dover cedere un centrocampista la prossima estate. In tanti torneranno dai prestiti, così come è probabile di rivedere anche Arthur e Zakaria.