Il Chelsea non scarta di dare una nuova possibilità a Lukaku

L’addio di Romelu Lukaku alla Roma potrebbe riportarlo ancora una volta a giocare in Inghilterra, con il Chelsea che potrebbe scegliere di puntare finalmente su di lui

Alla ricerca di un nuovo attaccante per migliorare l’efficienza realizzativa della squadra, nelle ultime ore Mauricio Pochettino ha ammesso che l’idea di riportare in Inghilterra Romelu Lukaku, attaccante in prestito alla Roma, è tutt’altro che da escludere.

“È un giocatore del Chelsea, quindi lo valuteremo sicuramente. È un’opzione. Ma non abbiamo ancora preso una decisione“, ha dichiarato nella sua ultima apparizione ai media. In questa stagione, l’attaccante belga ha realizzato 18 gol e quattro assist in 41 presenze ufficiali.

Lukaku cosa ne pensa?

Lukaku lo ha ammesso a più riprese: il suo futuro potrebbe non essere a Roma. L’attaccante costerà 43 milioni, circa, a chi vorrà comprarlo e la Roma non potrà permetterselo. Una destinazione potrebbe essere l’Arabia Saudita, un campionato a conto suo in crescita e che potrebbe diventare uno dei migliori, se non il migliore di tutto il mondo.

Lo confermò lui stesso: “Nei prossimi due anni vedo la Pro League saudita diventare una delle migliori al mondo, se non la migliore. I club fanno tanti sforzi per portare qui i grandi giocatori. Stanno migliorando molto. Potrebbe essere la migliore competizione del mondo”. Parole pesanti da parte dell’attaccante belga, che però potrebbe comunque trovare nuova linfa a Londra. Il Chelsea naviga in acque buie da un paio di anni e il giocatore ex Everton e Manchester United potrebbe essere l’attaccante giusto per ritrovare la via dell’Europa a Stamford Bridge.