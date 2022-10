Il Chelsea si lancia su Musiala, con qualche rimpianto per Iling

Musiala sarebbe il nuovo obiettivo del Chelsea, che intanto sembra rimpiangere la partenza di Iling due stagioni fa

Una partita impressionante quella di Samuel Iling contro il Benfica. Nonostante la sconfitta il talentino inglese ha dimostrato di essere un astro nascente del calcio europeo, tanto che da Londra sembrano mangiarsi le mani.

Infatti, il Chelsea sembra guardare da lontano il calciatore che ha lasciato andare in quell’ormai lontano 2020 e che ora potrebbe sostituire con Jamal Musiala. Il talento del Bayern Monaco sta vivendo un’ottima stagione e potrebbe finire per andare a Londra.

Da Monaco di Baviera non ci stanno

La volontà di Iling sembra essere quella di rimanere, per ora, alla Juventus con il Chelsea che ora vuole puntare a Jamal Musiala. Il talento del Bayern Monaco, però, sembrerebbe essere blindato. I tedeschi non vogliono lasciarlo partire tanto che ci sarebbe la voglia di farne uno dei cardini del progetto.

Dalla Germania sembra emergere la volontà del Bayern Monaco di puntare fortemente sul giocatore, con il Chelsea che starebbe osservando da tempo anche Kingsley Coman: un altro ex bianconero, insomma. Tanta carne al fuoco, con i bavaresi che guardano in casa londinese e con Havertz che intriga e non poco. Il tedesco sembra però non muoversi, con uno stallo assurdo tra le due parti. I bavaresi non vogliono cedere i propri talenti, così come il Chelsea. Alla fine le due parti potrebbero puntare su altri obiettivi, specialmente considerando quanti talenti ci sono in giro per l’Europa. Intanto la Juventus si gode il suo, con un Iling che allieta un’esclusione dalla Champions.