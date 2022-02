Il Chelsea sta pensando di riprendere Abraham dalla Roma: Lukaku in uscita?

Romelu Lukaku è senza dubbio uno dei calciatori più delusi dopo l’ultima sessione di calciomercato. Dopo aver lasciato l’Inter per tornare “a casa” al “suo” Chelsea, il belga non ha ritrovato il feeling che aveva a Milano e, complici anche le sue dichiarazioni d’amore per i nerazzurri, il rapporto con società e allenatore non è tra i migliori. Molto spesso, infatti, Lukaku siede in panchina come nel caso dell’ultima partita in Champions contro il Lille.

Tuchel fa ormai volentieri a meno di lui e preferisce giocare davanti con Pulisic e Havertz senza una prima punta di peso come Lukaku. Probabilmente il belga non ci penserebbe due volte a tornare a Milano, ma lo stipendio che percepisce e gli oltre 100 milioni sborsati dai blues per prenderlo appena sei mesi fa rendono difficile qualsiasi trattativa.

Il Chelsea, però, si starebbe già guardando sul mercato e secondo quanto riferito dal Mirror, la dirigenza londinese, fresca “orfana” di Roman Abramovich che ha lasciato la presidenza, starebbe pensando di riportare alla base un altro figliuol prodigo, ovvero Tammy Abraham della Roma.

L’attuale attaccante giallorosso ha ancora sul suo contratto un clausola di recompra che può esercitare il suo vecchio club sborsando una cifra che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. La volontà del Chelsea è quella di abbassare sensibilmente questa cifra e fare un’offerta di molto inferiore alla Roma.

È ovvio che se i blues stanno davvero pensando di comprare un altro attaccante, Romelu Lukaku, la cui posizione è già compromessa allo stato attuale delle cose, si vedrebbe ancora più “chiuso” e questo favorirebbe una sua partenza. L’Inter che sta attraversando una serissima crisi di goal a quel punto potrebbe pensarci seriamente e iniziare a trattare con il Chelsea.