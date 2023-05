Il Chelsea su Lobotka e Kvaratskhelia: la risposta di ADL

Dopo aver preso Koulibaly la scorsa estate, il Chelsea sembra intenzionato a provare a prendere anche Lobotka e Kvaratskhelia dal Napoli

Il mercato si avvicina, con le voci che sono sempre più in crescendo per quanto riguarda acquisti e cessioni. Il Chelsea sta per terminare un’annata terribile, culminata con la mancata qualificazione alle coppe europee dopo i tanti milioni spesi.

I londinesi hanno rischiato la retrocessione in Championship, che però sembra ormai praticamente scongiurata. Il problema? La distanza, fin troppo enorme, con il decimo posto. I londinesi, infatti, attualmente sono all’11^ posizione a -8 dal Fulham. Un risultato pessimo, che in estate dovrà essere dimenticato immediatamente con nuovi acquisti.

Il Mattino parla delle possibili cessioni

I blues potrebbero andare su due giocatori del Napoli, che però sembrano essere già stati blindati da Aurelio De Laurentiis. I partenopei, infatti, non sembrano intenzionati a cedere i mirati Kvaratskhelia e Lobotka, che resteranno salvo clamorosi colpi di scena.

Il Mattino sulla questione ha detto: “Un Chelsea scatenato, che ha chiesto anche notizie di Lobotka e Kvara, due giocatori che vengono considerati incedibili da De Laurentiis. Il georgiano resta a Napoli. Ci sono 4 anni di contratto ma un ritocco dell’ingaggio verrà discusso il prossimo autunno. Dunque, davvero un Napoli che fa gola alla Premier”. I partenopei, quindi, sembrano intenzionati a trattenere entrambi i giocatori che comporranno l’ossatura della rosa della prossima stagione. L’anno prossimo l’obiettivo è chiaro: ripetersi e far meglio in Champions League. Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a costruire un ciclo vincente, che duri per anni.