Il Chelsea torna su Abraham, ma senza clausola rescissoria

Il Chelsea potrebbe tornare nel mese di gennaio su Tammy Abraham, preferendo non usare la clausola rescissoria

Complice l’infortunio di Armando Broja, la cui stagione può dirsi finita, il Chelsea sembra intenzionato a ricorrere al mercato per gennaio. L’attaccante albanese si è procurato una rottura del legamento crociato e ne avrà fino a giugno. Il solo Aubameyang non basterà per tenere le redini dell’attacco dei blues, che ora più che mai dovranno prendere un centravanti.

Le possibilità che Abraham vada al Chelsea ora si alzano, con i londinesi che però non vorrebbero pagare la clausola rescissoria in estate del giocatore. Le possibilità che i giallorossi, però, facciano partire il calciatore sono basse e sembra che i londinesi possano ricorrere ad altre strade.

A Stamford Bridge si ragiona

I londinesi starebbero primariamente pensando di prendere un giocatore più giovane e ad un prezzo ben più ridotto in quel ruolo. Sono in corso, in queste settimane, varie valutazioni per i blues. Nonostante i nomi di Tammy Abraham e Dusan Vlahovic siano i più gettonati in ottica Chelsea, al momento appare difficile che possano spendere troppo durante il mese di gennaio per un’attaccante. Inoltre, i due giocatori sembrano non possano muoversi durante la finestra invernale.

A farsi avanti come possibilità più concrete sembrano esserci Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund e David Fofana del Molde. Al momento nelle preferenze dei londinesi ci sarebbe il secondo, soprattutto perché avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento a Londra. Su di lui anche altre squadre di Premier League, ma il trasferimento in blues potrebbe essere una questione solamente di formalità. Per lui potrebbero bastare 8.6 milioni di sterline, una cifra vicina ai 10 milioni di euro, con Abraham che dunque potrebbe finire rimandato alla prossima estate.