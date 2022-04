Il Chelsea vuole Rabiot

Non solo il Siviglia, anche il Chelsea è interessato a Rabiot della Juventus. Il centrocampista è in uscita

Rabiot continua a non convincere in bianconero, ma le ultime prestazioni starebbero attivando il mercato intorno a lui. Dopo il Siviglia, ora anche il Chelsea sarebbe interessato al francese.

Il nazionale transalpino sembra in uscita dalla Juventus, che chiederebbe 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra abbordabilissima, che darebbe alle pretendenti un giocatore dalle buone capacità a poco prezzo. Buone capacità non espresse totalmente, purtroppo.

A volte cavallo pazzo, altre dormiente

Le cavalcate di Rabiot sono sporadiche, ma quelle viste in bianconero gli hanno consentito di meritarsi l’appellativo di cavallo pazzo. Il francese non sembra però convincere per intero, dato che spesso e volentieri sembra dormire in campo.

Un cavallo pazzo, sì, ma spesso sotto sedativi. Sembrava promettere bene al Paris Saint Germain e potersi meritare un lauto stipendio. 7 milioni annui il suo stipendio alla Juventus, totalmente fuori mercato. Le pretendenti dovranno valutare anche ciò.

Alla Juventus, però, interesserebbe Jorginho. Dunque potrebbe essere perpetuato uno scambio tra i due giocatori. Lo stipendio di Jorginho alleggerirebbe il monte ingaggi dei blues. Stipendio che potrebbe finire poi in tasca a Adrien Rabiot. Per l’italo-brasiliano potrebbero servire 20 milioni, dunque la Juventus potrebbe provare uno scambio secco.

Uno scambio che consentirebbe ai bianconeri di avere una pedina importante e al Chelsea di non rischiare di perdere il calciatore a zero. Rabiot si è visto varie volte vicino alla Premier League in passato, ma questa potrebbe essere la volta buona.