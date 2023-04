Il Collegio di Garanzia del CONI si esprime sulla Juventus: il Codacons chiede revoca degli Scudetti

È il giorno dell’udienza che stabilirà il futuro della Juventus. Il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, si esprimerà sulla penalizzazione dei bianconeri nell’attuale campionato di Serie A. All’udienza, come riportato dal portale SportMediaset.it, chiederanno “di costituirsi a giudizio anche il Codacons e l’Associazione ‘Club Napoli Maradona’, che, tramite l’avvocato Enrico Lubrano, chiede di partecipare al processo per difendere il -15 e far revocare gli scudetti vinti dal 2019 dalla Juventus“.

Se così fosse, il tricolore dell’anno 2019/2020 andrebbe alla seconda in classifica, il Napoli, il quale aveva comunque un vantaggio importante sulla terza in graduatoria. La richiesta, però, potrebbe estendersi anche ad altri titoli precedentemente conquistati.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tre possono essere gli scenari possibili in seguito al parere del Collegio di Garanzia del Coni.

“Gli scenari possibili sono sostanzialmente tre: conferma, cancellazione, rinvio per una rimodulazione (di fatto, una diminuzione) della sanzione“, riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport.

Lo scenario più plausibile, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe proprio quello relativo ad una riduzione della penalizzazione per il club bianconero, il quale avrebbe quindi a disposizione un maggior numero di punti rispetto agli attuali 44 in classifica, così da poter lottare con le altre per un posto di UEFA Champions League. In ogni caso bisogna aspettare dopo le 14.30 per avere la certezza.