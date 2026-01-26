Il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Milinkovic-Savic: ecco la data di rientro

Le cattive notizie sul fronte infortuni sembrano non smettere mai per il Napoli. In una giornata già segnata dall’intervento chirurgico di David Neres, che resterà lontano dai campi per almeno due mesi, si aggiunge anche lo stop di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, infatti, è stato costretto a fermarsi dopo il fastidio muscolare accusato nella giornata di sabato, problema che gli ha impedito di scendere in campo nella delicata sfida contro la Juventus, costringendolo alla panchina.

Gli accertamenti medici a cui si è sottoposto Milinkovic-Savic hanno chiarito l’entità del problema. Gli esami strumentali, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Una diagnosi che, pur non trattandosi di una lesione grave, richiede comunque attenzione e tempi di recupero non immediati. Il club partenopeo ha comunicato ufficialmente che il portiere ha già iniziato il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di tornare a disposizione dello staff tecnico il prima possibile.

Stabilire con precisione i tempi di recupero per un’elongazione muscolare non è semplice, poiché molto dipende dal grado dell’infortunio e dalla risposta del giocatore alle terapie. In linea generale, per le elongazioni di lieve entità possono essere sufficienti circa tre settimane, mentre nei casi più complessi si può arrivare anche a sei o otto settimane di stop. Lo staff medico del Napoli monitorerà quotidianamente le condizioni del portiere per evitare ricadute e garantire un rientro in piena sicurezza.

Secondo le prime valutazioni, appare probabile che Milinkovic-Savic debba saltare almeno quattro impegni ufficiali. Il calendario, infatti, propone sfide impegnative contro Chelsea, Fiorentina, Genoa e Roma, partite in cui il Napoli dovrà fare a meno di uno dei suoi punti di riferimento tra i pali. Un’assenza che obbligherà l’allenatore a rivedere le gerarchie e ad affidarsi alle alternative disponibili in rosa.

L’obiettivo dello staff azzurro è quello di recuperare il portiere in vista della sfida contro l’Atalanta del 22 febbraio, considerata una tappa importante della stagione. Molto dipenderà dall’evoluzione dell’infortunio e dalla capacità di Milinkovic-Savic di rispondere positivamente al lavoro riabilitativo. In un momento già segnato da numerose difficoltà, il Napoli spera almeno di ritrovare presto uno dei suoi titolari per affrontare al meglio la seconda parte del campionato.