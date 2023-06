Il consiglio di Spalletti ad ADL per il dopo Osimhen

Il Napoli in questi caldi mesi estivi dovrà allestire al meglio la sua rosa per il prossimo anno. Spalletti già ha salutato la squadra partenopea e si appresta a vivere un anno sabbatico. Proprio il mister toscano l’anno scorso parlava di un possibile sostituto di Osimhen nel caso in cui avesse lasciato la città di Napoli. Il calciatore in questione è un giocatore dell’Udinese.

La società bianconera è una delle più “verdi” d’Italia, sono tantissimi i talenti prodotti dalla squadra friulana che hanno spiccato il volo nel calcio che conta in questi anni. Basti pensare ad Alexis Sanchez, Allan, Handanovic e Benatia. Attualmente tra i diversi talenti in rosa c’è Beto che è un calciatore che piace tantissimo alla dirigenza partenopea e non solo. Ecco cosa scriveva il messaggero Veneto su un possibile interessamento del Napoli all’attaccante portoghese:

“Luciano Spalletti col suo Napoli da una parte e, soprattutto, Gian Piero Gasperini in sella all’Atalanta dall’altra sono le squadre dei due principali estimatori in Italia di Beto, e tanto basta per far pensare che anche il centravanti portoghese, proprio come altri talenti messi in vetrina nell’ultima stagione in casa bianconera, ha i suoi pretendenti alla porta.

A Napoli, invece, il nome di Beto è stato già accostato per quello che in molti temono sotto al Vesuvio, ovvero un dopo Osimhen, visto che Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe alla cessione per una cifra tra i 90 e i 100 milioni di euro. In quel caso Beto sarebbe il sostituto ideale, secondo ‘Big Luciano Spalletti.”

Fortunatamente Victor Osimhen è rimasto a Napoli ed è stato il capocannoniere della Serie A. E’ stato davvero devastante questa stagione. Il nigeriano partirebbe solo se arrivasse un’offerta shock che superi i 100 milioni di euro. Beto potrebbe restare un’idea per sostituire Osi ma non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza partenopea. Nelle ultime ore sembra essere calda la pista Jonathan David del Lille.