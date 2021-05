Abbiamo conosciuto uno dei migliori fotografi d’Italia in stile reportage e oggi vi daremo Il consiglio su chi scegliere come fotografo del Matrimonio.

Siamo stati a fare visita al Fotografo matrimonio Bergamo Daniele della Daniele Cortinovis Fotografia.

Dopo averci accolti abbiamo capito subito la passione e la professionalità che dedica per i racconti di matrimonio con le fotografie sue e quelle dei suoi collaboratori e i video cinematografici.

La Daniele Cortinovis Fotografia

La Daniele Cortinovis Fotografia è uno dei migliori studi fotografici e maggiormente richiesti di Bergamo e Milano.

Al suo interno vi è un team specializzato in servizi fotografici di matrimonio d’impatto e video cinematografici emozionali composto da fotografi professionisti, registi cinematografici e grafici creativi.

Un team che è riuscito a trasmetterci cosa vuol dire mettere il proprio cuore per raccontare un giorno indimenticabile ed importante come il matrimonio.

Il vostro servizio fotografico verrà minuziosamente pianificato in base alle vostre esigenze e al giorno del matrimonio, se avrete scelto esclusivamente la parte fotografica, verrete seguiti da due fotografi professionisti.

Per avere Daniele come fotografo per il vostro matrimonio, data l’elevata richiesta, vi consigliamo di affrettarvi perché di norma 12 mesi prima del giorno del matrimonio è già impegnato.

Verrete seguiti per l’intera giornata del vostro matrimonio, dalle preparazioni sino ai balli serali nella vostra location Matrimonio.

La Daniele Cortinovis Fotografia collabora con Location di Matrimoni Luxury e da loro è riuscita a prendere il massimo della fiducia.

Le Fotografie del vostro Matrimonio e i video cinematografici

Il metodo di racconto del vostro matrimonio sarà esclusivamente in stile reportage, così da non richiedere continue pose stressanti, e per così darvi la possibilità di vivere pienamente il giorno di festa.

Le foto matrimonio verranno elaborate una ad una senza l’utilizzo di filtri fotografici, ma solo con la maestria di Daniele che è un post produttore conosciuto nel suo settore per rendere le fotografie con colori brillanti e vivaci e bianchi e neri intensi.

Potrete inserire il vostro fotoreportage di matrimonio in un album matrimoniale della Graphistudio, la azienda top al mondo con cui Daniele collabora ormai da 10 anni.

I video di matrimonio che vengono realizzati sono dei veri e propri film cinematografici emozionali.

Potrete richiedere delle riprese aeree con droni professionali e pilotati da operatori certificati Enac.

Alla sera del vostro matrimonio una delle grandi emozioni che ci richiedono come servizio i nostri clienti sposi è il trailer video di matrimonio proiettato con amici e parenti dopo il taglio della torta.

I riconoscimenti e Il consiglio su chi scegliere come fotografo del Matrimonio

I riconoscimenti che Daniele come Fotografo matrimonio Milano è riuscito ad ottenere negli anni sono molti e di prestigio.

E’ il fotografo di matrimonio con le maggiori recensioni con la massima valutazione in tutta la Lombardia su Google.

Detentore dei wedding awards della Matrimonio.com dal 2016 ad oggi.

Fotografo che ha superato gli screening severi e selettivi della associazione più importante dei fotografi di Matrimonio ANFM diventando un fotografo SELEZIONATO.

Conclusioni e Il consiglio su chi scegliere come fotografo del Matrimonio

Scegliere uno studio fotografico affermato come la Daniele Cortinovis Fotografia vi porterà la garanzia di ottenere un servizio fotografico e video di matrimonio di qualità.

Aver conosciuto Daniele ci ha fatto capire la passione, la professionalità e il cuore che dedica per ogni singola coppia di clienti sposi che si affidano o si vogliono affidare a lui e al suo team per il racconto del grande giorno di Nozze.