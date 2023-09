Il controverso piano della Juventus per Paul Pogba

Dopo una stagione deludente in cui è stato poco presente e dopo essere rimasto al club dopo una difficile finestra di trasferimento estiva, Paul Pogba è al centro delle cronache per i piani della Juventus

Ha collezionato 10 presenze nella scorsa stagione e 2 in questa. Ovviamente le cose sono iniziate meglio per lui in questa stagione, anche se Paul Pogba sembra essere lontano dal livello che ha mostrato non molto tempo fa. Il 30enne centrocampista ha fallito il ritorno alla vecchia signora nella scorsa stagione, il che ovviamente solleva molti dubbi.

Come se non bastasse, domenica si è infortunato nella partita contro l’Empoli. “Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Paul Pogba hanno escluso lesioni muscolari e hanno evidenziato un lieve sovraccarico del muscolo semimembranoso della coscia destra”, si legge nel comunicato ufficiale del club piemontese.

Cercasi riduzione degli stipendi

E come spiega oggi Tuttosport, questa situazione è logicamente complicata da gestire per il club. Soprattutto perché l’ex giocatore del Manchester United percepisce uno stipendio considerevole, stimato in poco più di 8 milioni di euro netti, a cui vanno aggiunti vari bonus. La società piemontese vuole quindi ridurre tale stipendio, ritenendo che non corrisponda alle sue prestazioni.

I colloqui con Rafaela Pimenta, agente del giocatore, si terranno nel corso del mese di settembre. I piemontesi vogliono rivedere le condizioni del contratto, che scade nel 2026. Resta ora da vedere cosa penserà la principale interessata, che di recente ha avuto contatti con l’Arabia Saudita quest’estate oltre che possibili contatti con la Turchia, a fine mercato.