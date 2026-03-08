Il Corriere dello Sport anticipa la data di rientro di Di Lorenzo

L’assenza di Giovanni Di Lorenzo continuerà a pesare sulla difesa del Napoli ancora per qualche settimana. Il capitano azzurro, infatti, sarà costretto a saltare i prossimi impegni di campionato a causa dell’infortunio che lo tiene lontano dal campo, ma spunta già una data del suo possibile rientro. La notizia è stata riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha fatto il punto sui tempi di recupero del terzino.

Secondo quanto emerge, Di Lorenzo non sarà a disposizione per la sfida contro il Lecce e nemmeno per la successiva trasferta a Cagliari. Quest’ultima rappresenterà l’ultimo impegno degli azzurri prima della pausa per le nazionali, periodo che potrebbe rivelarsi decisivo per il recupero del giocatore.

Durante la sosta, infatti, il difensore seguirà un programma di lavoro specifico con l’obiettivo di accelerare i tempi di recupero. Lo staff medico del Napoli monitorerà con attenzione le sue condizioni, cercando di riportarlo gradualmente alla piena forma senza correre rischi.

L’obiettivo principale resta quello di rivederlo in campo il 6 aprile, data cerchiata in rosso sul calendario. In quell’occasione il Napoli affronterà il Milan allo stadio Diego Armando Maradona in uno scontro diretto che potrebbe avere un peso importante nella corsa agli obiettivi stagionali.

Il possibile rientro del capitano rappresenterebbe una notizia molto positiva per l’allenatore Antonio Conte, che potrà così ritrovare uno dei suoi uomini più affidabili proprio in una partita di grande importanza. La presenza di Di Lorenzo potrebbe aiutare gli azzurri nella possibile lotta addirittura al secondo posto.