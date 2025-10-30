giovedì, Ottobre 30, 2025
Il Corriere dello Sport lancia l’indiscrezione su Anguissa: rinuncia alla Coppa d’Africa?

Walter Molino
Napoli
fonte: wikimedia commons

I prossimi mesi di Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, potrebbero riservare una sorprendente svolta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore camerunese starebbe valutando l’ipotesi clamorosa di rinunciare alla prossima Coppa d’Africa per restare a disposizione della squadra partenopea.

Anguissa, on fire in questo inizio di stagione e a segno sia a Lecce che contro l’Inter, è una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Conte. La sua forza fisica, la capacità di recuperare palloni e l’equilibrio che garantisce alla squadra lo rendono un elemento difficilmente sostituibile. È proprio per questo che, come riporta il quotidiano sportivo, all’interno dell’ambiente napoletano si starebbe discutendo della possibilità che il giocatore resti in Italia tra dicembre e gennaio.

La decisione, qualora confermata, sarebbe tutt’altro che semplice. Rinunciare a rappresentare la propria nazione in un torneo prestigioso come la Coppa d’Africa richiederebbe una riflessione profonda, soprattutto per un calciatore molto legato al Camerun. Tuttavia, il senso di responsabilità verso il club e l’ambizione di ottenere risultati importanti con la maglia del Napoli potrebbero spingere Anguissa a compiere questa scelta coraggiosa.

Il Corriere dello Sport sottolinea come l’ipotesi resti difficile ma non impossibile. Tutto dipenderà dagli equilibri interni alla squadra, dagli impegni di campionato e Champions League, nonché dalle valutazioni sul rinnovo contrattuale del centrocampista. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il giocatore.

In ogni caso, una cosa appare certa: Anguissa è ormai un punto fermo del Napoli. La sua presenza in campo rappresenta un valore aggiunto imprescindibile, e la società farà di tutto per trattenerlo durante un periodo cruciale della stagione. Se davvero sceglierà di restare, sarebbe un gesto di grande amore e attaccamento verso la maglia azzurra.

Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
