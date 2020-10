Il Covid influenza anche il calcio: la richiesta di Gattuso ai suoi calciatori

L’emergenza Coronavirus non lascia scampo neanche al calcio. Numerosi, infatti, sono i contagi anche nel massimo campionato italiano, con le squadre che stanno facendo il possibile per portare a termine la Serie A.

Ad avere preoccupazioni sul proseguo del campionato anche anche il Ministro Spadafora, il quale ha dichiarato che “ce la si può fare, ma non so che si arrivi fino in fondo. Siamo in un anno particolare in cui non abbiamo nessuna certezza per il campionato di calcio di serie A, come per qualunque altra attività del nostro paese“.

“Tuttavia, di questo deve essere consapevole anche la Lega di Serie A e pensare già ad un piano B o piano C e non arrivare al momento di difficoltà”.

Intanto, la SSC Napoli, una delle squadre che ha alcuni calciatori positivi al Covid-19 ora negativizzati, ha fatto una esplicita richiesta a nome di Rino Gattuso.

Il mister partenopeo, infatti, ha chiesto ai suoi calciatori di evitare di andare al ristorante e di uscire e, se proprio necessario, di far riservare posti appartati. La preoccupazione del mister, infatti, è quella di avere nuovi calciatori positivi.