Il deludente ritorno di Paul Pogba

Ha lasciato il Manchester United alla fine della scorsa stagione per tornare in Italia. La vecchia signora lo aspettava con grandi aspettative che non sono state soddisfatte

L’ultimo mese della stagione deve ancora arrivare per tutti. È senza dubbio il più decisivo perché vi si giocheranno i principali campionati. E negli ultimi giorni una delle grandi d’Europa, la Juventus, sembra essersi risollevata dopo una campagna difficile, recuperando quei quindici punti di sospensione ricevuti a gennaio.

Tra pochi giorni i bianconeri si contenderanno con il Siviglia un posto in finale di Europa League. In caso di successo, questo potrebbe significare il tanto atteso ricongiungimento con un titolo europeo a distanza di tempo. E tutto questo senza quello che avrebbe dovuto essere uno degli acquisti più importanti di questa stagione. Almeno sulla carta.

Una delusione costante

È arrivato praticamente infortunato la scorsa estate al club piemontese. Infatti, solo a fine gennaio ha giocato la sua prima partita con i bianconeri. Il 30enne centrocampista francese, che ha firmato un lungo contratto fino al 2026 con il club italiano, ha giocato in totale sei partite.

Una prestazione mediocre da parte di questo giocatore, dunque. L’ex leader della squadra francese vincitrice della Coppa del Mondo 2018, non poteva infatti essere in Qatar. E attualmente sembra lontano dal tornare ad essere rilevante nella squadra di Didier Deschamps. Un giocatore che negli ultimi tempi è sparito dai riflettori. Mentre a Torino temono che non riesca a ritrovare la sua versione migliore. Sempre se la Juventus non lo cederà in estate.