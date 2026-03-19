Il Napoli si prepara a una sfida che vale molto più dei tre punti. Contro il Cagliari, gli azzurri hanno l’occasione di lanciare un messaggio forte e chiaro alla vetta della classifica, occupata dall’Inter. L’obiettivo è duplice: ridurre il gap a meno sei lunghezze e mettere la freccia sul Milan. Come sottolineato anche da Il Mattino, la partita contro i sardi rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni stagionali della squadra partenopea.

Il motivo è chiaro: l’Inter scenderà in campo soltanto domenica sera, in una trasferta tutt’altro che semplice contro la Fiorentina. Il “Franchi” si presenta come una possibile trappola, un terreno dove anche le grandi possono inciampare. Ecco perché il Napoli ha l’opportunità di mettere pressione psicologica sulla capolista.

In questo scenario, la gara contro il Cagliari non va sottovalutata. I rossoblù, in lotta per la salvezza, sono una squadra capace di chiudersi e ripartire, rendendo la partita più complicata del previsto. Il Napoli, però, ha tutto per far sua la partita. Il tecnico è stato chiaro con la squadra: i punti devono essere 62 prima della sosta delle Nazionali.

La sensazione è che questa possa essere una giornata chiave. Se il Napoli farà il suo dovere, allora sì che la pressione passerà tutta sulle spalle dell’Inter, chiamata a rispondere in una trasferta insidiosa. E, a quel punto, il campionato potrebbe improvvisamente riaprirsi.