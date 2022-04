Il divertimento ad alta quota con Aviator

E’ stata un’idea brillante quella di sbarcare tra gli appassionati del gioco on line con un simpatico videogame dal nome iconico di “ Aviator ”: tale giudizio deriva da alcune piccole caratteristiche che hanno reso questo gioco un successo, vediamo come.

Aviator è un nuovo gioco online acquisito in esclusiva e che gli utenti possono sperimentare, appassionandosi, nella apposita sezione giochi del portale web.

Di base è un minigame perché fa parte di quella categoria di giochi cui si può accedere senza scaricarlo preventivamente, in modalità istantanea, inserendo la propria quota e giocando, senza altri passaggi.

La grafica è classica e ci ricorda le antiche ma amate gaming room dove ci si immedesimava con passione nelle più diverse icone di gioco.

In questo caso l’icona è un aereo che deve decollare e prendere quota, una volta che il decollo è avvenuto l’aereo volerà seguendo un andamento che i giocatori dovranno seguire; la sfida si basa sulla rapidità, la destrezza e l’intuito con cui il giocatore dovrà seguire il percorso del decollo ed il volo dell’icona aviatoria.

Si può giocare a partire da una cifra minima di 10 centesimi; la scommessa avrà una “rivalutazione” o una “svalutazione” sulla base del volo dell’icona.

Il volo segue un andamento random , quindi il giocatore deve stare attento per capire quanto l’aereo salga o scenda, cercando di cogliere l’andamento del gioco e, quindi, la rivalutazione o svalutazione della propria somma.

Il giocatore non ha che desumere se l’aereo possa ancora salire o scendere seguendo l’icona inquadrata nei due assi cartesiani.

Ad un certo punto, però, l’icona si stacca dal percorso e vola via uscendo dallo schermo e, cosa importante, volatilizzando la quota giocata al punto in cui essa si trovava nel momento in cui l’aereo aveva raggiunto la sua ultima posizione.

Il colpo d’occhio è fondamentale ed un secondo o mezzo secondo di tempismo fanno la differenza per “mollare” l’aereo prima che esca dallo schermo e annulli la somma messa in palio.

Sembra quasi uno scacciapensieri per la sua essenzialità ma la grafica è accattivante ed, in un certo qual modo, rassicurante perché aggiunge al quadro di gioco altre funzioni utili quali: un pannello per visionare le quote “investite”, una colonna a sinistra con gli altri utenti e relative quote in tempo reale, una Live chat per interagire con altri utenti, un quadretto con lo storico del moltiplicatore raggiunto nei voli precedenti, da cui si desume come stia andando la situazione per regolarsi.

Decisamente divertente, da consigliare.