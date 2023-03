Il fattore che potrebbe avvicinare Dusan Vlahovic al Chelsea

Il consiglio di amministrazione del Chelsea non ha escluso l’inserimento del portiere senegalese Édouard Mendy in una possibile offerta per Dusan Vlahovic. Il portiere è uno dei preferiti del club torinese, che lo considera un’ottima alternativa al polacco Wojcech Szczesny

Sebbene sia reduce da un’imbattibilità di otto partite (sette vittorie e un pareggio) che le ha permesso di avanzare in Coppa Italia e in Europa League e di migliorare la delicata situazione in Serie A (settimo posto), la Juventus è ancora condizionata dalla dura sentenza del Caso Capital Gains (i bianconeri sono stati puniti con la perdita di ben 15 punti nella competizione di campionato).

Al momento sembra improbabile che, nonostante le recenti buone prestazioni, la squadra piemontese possa superare i 10 punti che la separano dal quarto posto e qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. E senza questo torneo, la loro già fragile salute finanziaria si aggraverà e richiederà una drastica riduzione dei costi.

Possibile scambio?

Per far quadrare i conti, i dirigenti torinesi sono disposti anche a sacrificare alcuni giocatori. Tra questi, Dusan Vlahovic (23 anni) che ha già suscitato la curiosità di diverse squadre del continente. In questo caso, la Juve potrebbe lasciar partire l’attaccante per una cifra compresa tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

Poiché si tratta di una cifra molto alta, una delle pretendenti del serbo, il Chelsea, ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di offrire una cifra inferiore e di arricchire la propria offerta con il trasferimento di Édouard Mendy. Il 31enne portiere senegalese, che la Juve considera un ottimo sostituto del polacco Wojcech Szczesny, andrà in porto questo accattivante affare?