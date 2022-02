Il Fenerbahçe fissa il prezzo per Kim Min-Jae, Napoli avvertito

Il Napoli vorrebbe fortemente Kim Min-Jae del Fenerbahçe. La società turca fissa il prezzo per il cartellino del centrale

La prossima sessione di mercato sarà sicuramente infuocata. Vuoi per l’afa estiva, vuoi per le squadre a prepararsi per la prossima stagione. Il mercato non è neppure iniziato che subito si parla di colpi. Il Napoli sta valutando Axel Tuanzebe – cercando di capire se prenderlo a titolo definitivo – e monitorando la situazione Koulibaly.

Nel caso in cui uno dei due partisse ci sarà sicuramente un’entrata in difesa. Al momento i partenopei starebbero pensando di tornare a dialogare con il Fenerbahçe, società con cui avrebbero già dialogato a Gennaio. Prima di acquistare Tuanzebe dal Manchester United, gli azzurri avrebbero tentato di prelevare Kim Min-Jae dai turchi, trovandosi davanti un muro. A Gennaio non vi erano margini d’acquisto, ma tutto potrebbe cambiare per l’estate.

Il Fenerbahçe fissa il prezzo per il cartellino

Il difensore sud coreano andrà in scadenza nel 2025, ma vorrebbe fortemente giocare con il Napoli. I turchi chiedono almeno 15 milioni di euro per il difensore. Per il Napoli c’è la volontà di chiudere la trattativa, anche per dare continuità ad una squadra che punta ad espandersi e vincere. Sia in Italia che in Europa.

Il sud coreano non è di certo uno scricciolo, con un’altezza di 1.90 riesce ad essere una forte presenza nella retroguardia. Le precedenti trattative ad Istanbul tra gli intermediari del Napoli e quelli del giocatore sembravano essersi arenate. Per l’estate tutto sembra potersi riaccendere, tutto dipenderà dalle prestazioni di Tuanzebe e dal possibile addio di Koulibaly.