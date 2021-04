Il figlio di Daniele Liotti di ‘A un passo dal cielo’ si confessa: ”La mancanza di mio padre mi ha fatto soffrire”

Avete mai visto il figlio di Daniele Liotti, l’attore che ha interpretato ruoli in ”Squadra Mobile” e ”Un passo dal cielo”? E’ molto amato dal pubblico femminile e anche suo figlio ha intrapreso la carriera di attore.

IL FIGLIO DI DANIELE LIOTTI: LA SUA CARRIERA DI GIOVANE ATTORE – Il figlio di Daniele Liotti si chiama Francesco, ha 20 anni, ed è già un bel ragazzo. Ha avuto un ruolo fondamentale nella nuova fiction in onda su Rai 1, ”La compagnia del cigno”. Il padre Daniele lo ha avuto quando aveva 27 anni. La mamma si chiama Arianna, ma la storia di Daniele con questa donna è naufragata quando Francesco aveva soli 3 anni.

Francesco ha deciso di intraprendere la carriera del padre. Ha studiato al centro studi Acting di Roma ed è seguito dalla stessa agenzia del padre, Officine Artistiche. Ne ”La compagnia del Cigno”, interpreta il ruolo di Gigi. Oltre a saper recitare è anche un appassionato di musica, canta, suona e scrive anche delle canzoni. Ed è proprio grazie ad un suo pezzo che ha ottenuto il ruolo di Gigi nella celebre fiction di Rai1.

L’INTERVISTA DI FRANCESCO LIOTTI – Francesco è stato intervistato dal settimanale ”Di Più”, al quale ha raccontato come ha vissuto la separazione dei due genitori: “Avevo il cuore spezzato. La mancanza di mio padre mi ha fatto molto soffrire e ha sicuramente influito sul mio carattere. Fino alle elementari sono stato un bambino piuttosto difficile, fin troppo vivace. Non avevo mai voglia di studiare, ero iperattivo e per sfogarmi facevo qualsiasi tipo di sport. Ho cominciato a tranquillizzarmi solo verso gli otto anni”.

Francesco ha però sottolineato che il padre è sempre stato presente nella sua vita, ed è stato un buon padre dunque. Ha infatti sostenuto: “Ha cercato di starmi il più possibile vicino”. Per quanto riguarda la sua carriera d’attore, ha sostenuto che non lo ha mai ostacolato: “Mi ha solo detto che non dovevo improvvisare ma studiare”. Per vedere le foto di Francesco clicca qui.