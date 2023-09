Il flop di mercato mai dimenticato da Aurelio De Laurentiis

Tra i tifosi del Napoli c’è aria di tensione. I supporters partenopei sono delusi dal mercato del presidente Aurelio De Laurentiis. Tutti i dubbi si concentrato sopratutto sul reparto difensivo. Dopo l’addio scottante di Kim Min-Jae, la dirigenza azzurra ha puntato sull’arrivo in Campania del difensore brasiliano Natan che però non ha ancora messo piede in campo.

L’accusa fatta dai tifosi azzurri è la seguente: “Perché il Napoli si è fatto trovare impreparato se sapeva da tempo che il coreano, a causa della clausola, sarebbe andato via al termine della stagione?”. Difatti la società partenopea sapeva che un top club avrebbe pagato la clausola del coreano e quindi si sarebbe dovuta muovere prima sul mercato per acquistare un centrale pronto a fare la differenza.

Sostituire Kim non è sicuramente una cosa facile. L’impatto del coreano sul nostro campionato è stato sicuramente di alto livello ma le sirene estere l’hanno portato ad affrontare una nuova esperienza. Kim ora è in Germania, al Bayern Monaco, dove sta continuando a fare bene. Il Napoli però non vuole strapagare un difensore centrale come già è accaduto qualche anno fa.

Il 30 Giugno 2019 approdò in Campania per trentasei milioni di euro il greco Kostas Manolas dalla Roma. Sembrava poter essere un top player, ma si rivelò un flop. Kim, invece, costato decisamente meno e con esperienze sulla carta meno importanti, si è rivelato un fenomeno. In coppia con Kalidou Koulibaly ci si aspettava un muro davanti alla porta azzurra ma invece non fu affatto così.

Con l’arrivo di Amir Rrhamani, l’ex difensore della Roma, è scivolato dietro nelle gerarchie. Nel 2021 poi è stato ceduto all’Olympiakos cercando fortuna nella sua patria. Il greco è stato venduto per quasi tre milioni di euro portando una netta minusvalenze alla dirigenza partenopea. Di questo flop, sicuramente, il patron Aurelio De Laurentiis non si scorderà facilmente.