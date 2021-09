Il fumo durante la pandemia. I dati

Come tanti altri settori, anche quello delle sigarette ha subito alcune variazioni durante il periodo della pandemia, e soprattutto nei mesi di lockdown.

Alcuni studi hanno evidenziato che nei mesi di lockdown il consumo di sigarette è diminuito, a favore invece di quello delle sigarette elettroniche.

Perché molti hanno preferito l’e-cig?

La metà degli utilizzatori che hanno incrementato i consumi durante il lockdown ha iniziato a utilizzare il prodotto per la prima volta, mentre 1 consumatore occasionale su 5 è diventato abituale, soprattutto giovani, per un incremento totale degli utilizzatori di sigaretta elettronica di circa 130.800 persone.

Probabilmente uno dei motivi principali dell’aumento dell’uso dell’e-cig è stato quello di poter acquistare comodamente da casa le ricariche anche online e il vantaggio di poterle fumare ovunque, anche in casa. Ma una volta provata, l’e-cig conquista, grazie ai suoi numerosi vantaggi e alla possibilità di scegliere aromi, concentrazioni e caratteristiche differenti.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità realizzati in collaborazione con l’Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri, l’Università Vita-Salute S. Raffaele, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete Oncologica (ISPRO) e la Doxa sono risultati essere i seguenti: durante il lockdown la prevalenza dei fumatori è passata dal 23,3 al 21,9%, 1,4 punti percentuali in meno che corrispondono a circa 630mila fumatori in meno (circa 334mila uomini e 295mila donne). Rispetto alle fasce d’età, hanno cessato il consumo di sigarette circa 206mila persone tra i 18 e i 34 anni, 270mila tra 35 e 54 anni e circa 150mila tra 55 e 74 anni.