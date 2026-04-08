Il Futuro di Conte è ancora in bilico? L’allenatore fa tre richieste alla società!

Il futuro di Antonio Conte è tutt’altro che già deciso. A fine maggio è previsto un incontro cruciale con la dirigenza del Napoli per definire il suo futuro. Nonostante la squadra sia pienamente in corsa per provare a insidiare il primo posto dell’Inter, continuano a circolare indiscrezioni sul possibile addio dell’allenatore, corteggiato anche dalla Nazionale italiana.

Il contratto di Conte con il club azzurro è valido fino al 30 giugno 2027 e la società non sembra intenzionata a separarsene in anticipo. Tuttavia, il confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis sarà decisivo per chiarire le prospettive future e valutare un eventuale prolungamento fino al 2028.

Durante l’incontro, l’allenatore illustrerà le sue richieste per proseguire il progetto tecnico. Al centro del dialogo ci saranno soprattutto le strategie per il calciomercato estivo, considerate fondamentali per mantenere alta la competitività della squadra.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, Conte chiederà infatti investimenti importanti per costruire una rosa di alto livello, maggiore attenzione nella gestione degli infortuni e la realizzazione di un centro sportivo moderno, adeguato alle ambizioni del club. Si tratta di condizioni ritenute essenziali per garantire continuità e crescita.

L’ipotesi di un approdo alla Nazionale appare, al momento, più come una mossa tattica che una reale prospettiva. I tempi della federazione potrebbero allungarsi, mentre il confronto tra allenatore e società si concluderà molto prima, determinando in modo chiaro il futuro di entrambe le parti.