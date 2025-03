Il futuro di Lookman sempre più lontano dall’Atalanta: Liverpool, Napoli e Juventus su di lui

Il futuro di Ademola Lookman potrebbe essere lontano dall’Atalanta. L’esterno offensivo nigeriano, classe 1998, è al centro di numerose voci di mercato e suscita l’interesse di diversi club, sia in Italia che all’estero. Dopo essere stato accostato al Napoli già nel mercato di gennaio, ora anche il Liverpool avrebbe messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato dal sito inglese “TeamTalk”, i Reds sarebbero pronti a presentare un’offerta di circa 45 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giocatore. L’Atalanta, consapevole del valore dell’ex Leicester, spera di scatenare un’asta al rialzo, anche perché un’altra big della Premier League, il Tottenham, sarebbe sulle sue tracce.

Anche il Napoli, infatti, segue con attenzione la situazione di Lookman. Già durante la sessione invernale di calciomercato, il club partenopeo aveva provato a rinforzare il reparto offensivo per rimpiazzare Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain. Tuttavia, i tentativi di portare in azzurro giocatori come Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin non sono andati a buon fine, costringendo la società a virare su Okafor del Milan. Il giocatore svizzero, però, non ha ancora offerto il contributo sperato, anche a causa di una condizione fisica non ottimale. L’affare Lookman a gennaio era pressoché impossibile da concludere, sia per le difficoltà nel trattare con l’Atalanta, sia perché sarebbe stato complicato strappare un titolare a una diretta concorrente in piena stagione.

A favorire il possibile addio del nigeriano a giugno, c’è il rapporto tra Lookman e l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che si sarebbe raffreddato negli ultimi mesi. Il giocatore avrebbe ricevuto delle promesse di cessione la scorsa estate, ma queste non sarebbero state mantenute. Inoltre, l’episodio del rigore fallito contro il Club Brugge nei playoff di Champions League ha generato ulteriori tensioni. Nel post-partita, Gasperini non ha risparmiato critiche al suo attaccante, il che ha alimentato voci di un possibile addio a fine stagione.

La Premier League rappresenta una destinazione molto gradita per Lookman, che ha già maturato esperienza in Inghilterra con le maglie di Everton, Fulham e Leicester. Il Liverpool, alla ricerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione, potrebbe affondare il colpo, mentre il Tottenham osserva l’evolversi della situazione. L’Atalanta, dal canto suo, non ha fretta di cedere il giocatore e spera di poter ottenere un’offerta ancora più alta.

Il Napoli, però, non intende restare a guardare e potrebbe tentare un nuovo assalto in estate, soprattutto se Lookman dovesse esprimere la volontà di cambiare aria. Sullo sfondo c’è anche la Juventus, che potrebbe inserirsi nella corsa per il nigeriano. Il destino dell’esterno dell’Atalanta resta dunque incerto, ma è probabile che a fine stagione si scateni una vera e propria battaglia di mercato per assicurarsi le sue prestazioni.