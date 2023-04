Il futuro di Meret non è sicuro. Chi al suo posto?

Il Napoli dopo la vittoria all’ultimo minuto con la Juventus si sta accingendo a preparare la sfida con la Salernitana. I partenopei sperano di festeggiare matematicamente lo scudetto già nel prossimo fine settimana ma dipenderà da cosa accadrà a San Siro nella gara tra Inter e Lazio. Ma intanto la società azzurra non si da tregua ed inizia a pensare già al prossimo mercato.

Giuntoli si sta dedicando ai possibili colpi per il futuro in base alle possibili uscite che ci saranno in estate. Una probabile cessione potrebbe essere quella del portiere Alex Meret. Il ds partenopeo vorrebbe rinnovare il contratto del portiere friulano ma la conferma non è ancora arrivata. Meret è stato uno dei protagonisti della cavalcata del Napoli quest’anno. Ha offerto davvero ottime prestazioni tra cui quella con il Milan nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League.

L’estremo difensore ex Udinese non ha ancora deciso se rinnovare con la società partenopea. Su di lui però ci sono diversi club esteri. Piace davvero a diverse squadre, sopratutto alle inglesi. Tottenham, Arsenal e Manchester United sembrano guardarlo con molto interesse.

In caso di addio del portiere friulano, Cristiano Giuntoli non si farebbe però trovare impreparato. Il ruolo di titolare potrebbe essere ricoperto, a sorpresa, da Pierluigi Gollini ha un diritto di riscatto basso, 8 milioni. Il calciatore sta bene impressionando Luciano Spalletti negli allenamenti. L’altro nome è Guglielmo Vicario, il 26enne dell’Empoli che è seguito da mezza serie A.

Sicuramente l’arrivo di Vicario darebbe ai partenopei un portiere che in Serie A ha dimostrato di essere una vera e propria saracinesca. Con la maglia dell’Empoli ha disputato ottime stagioni ed è pronto, probabilmente, ad una big. Il Napoli ci pensa sul serio ma tutto dipenderà da cosa decidere Meret sul suo futuro.