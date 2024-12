Il futuro di Victor Osimhen: il Napoli chiude la porta al Galatasaray, ma il giocatore ha deciso di rimanere

Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, ha recentemente espresso la sua opinione riguardo al futuro di Victor Osimhen. Intervistato da Samet Yuksel per il noto media Sabah Spor, Manna ha chiarito che il club partenopeo non ha intenzione di cedere il giocatore al Galatasaray, almeno per il momento. La valutazione di Osimhen è fissata a 75 milioni di euro, una cifra che, secondo Manna, le attuali risorse del club turco non sono in grado di sostenere.

Forte concorrenza per Osimhen

Il direttore sportivo ha sottolineato inoltre che molte altre squadre sono interessate al talento nigeriano, pronte a soddisfare la richiesta economica, ma al momento il Napoli non sembra voler aprire la porta a trattative.

A queste dichiarazioni ha risposto anche Buchi Laba, giornalista e amico di Osimhen, che ha voluto precisare alcuni aspetti. Secondo Laba, la questione non è legata solo all’aspetto finanziario, ma anche a una decisione personale del calciatore. Osimhen, infatti, ha dichiarato di non voler lasciare il Galatasaray a gennaio 2025, rimanendo fedele al club che lo ha accolto calorosamente.

Il giocatore ha una forte stima nei confronti della squadra e dei tifosi, con cui ha instaurato un legame profondo sin dal suo arrivo. La sua decisione di restare è stata una scelta personale, e non legata a pressioni esterne.

In sintesi, sebbene il mercato possa riservare sviluppi futuri, al momento il Napoli ha fatto sapere che non intende cedere Osimhen, mentre il giocatore stesso sembra deciso a proseguire la sua avventura al Galatasaray.