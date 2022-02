Il futuro è nelle energie rinnovabili: le opportunità della decarbonizzazione

Alle condizioni attuali gli Stati non riusciranno a mantenere gli impegni presi con gli Accordi di Parigi e alla conferenza sul clima di Glasgow. L’aumento di temperatura media del pianeta non resterà sotto i 2° C. Purtroppo, è stato dimostrato largamente che non c’è un accordo internazionale concreto e radicale che possa fare la differenza. Tuttavia, è sicuramente vero che si sta facendo molto sulle energie rinnovabili al fine di avviare, seppure lentamente, un cambio di paradigma abbandonando del tutto il carbone.

La produzione di energia utilizzando fonti rinnovabili, dicono gli esperti, è destinata comunque a salire nei prossimi decenni, passando da un attuale 15% fino anche al 65% della metà del secolo. In altre parole, il ritmo di crescita delle rinnovabili avrà una decisiva impennata. Insomma, investire in ricerca & sviluppo, tecnologie verdi e rinnovabili è il futuro. Avere oggi azioni nel settore delle energie rinnovabili significa avere ottime opportunità di guadagno.

Orami da anni si sentono notizie su ondate di caldo record e inverni asciutti. Sul giornale si legge “l’anno più caldo dell’ultimo secolo” ogni singolo anno. Questo succede perché non c’è adeguato controllo sulle emissioni dannose che le attività umane producono, causando un aumento di temperature che sembra irrefrenabile. Attualmente la stragrande maggioranza dell’elettricità che ci consuma oggi viene ancora prodotto con combustibili fossili ma tutto ciò ha i giorni contati. Per fortuna, gli investimenti in rinnovabili stanno crescendo, complici anche i tanti progetti in tal senso finanziati con i fondi europei del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I vantaggi delle rinnovabili

La decarbonizzazione in favore delle rinnovabili è un processo inevitabile che, prima o poi, porterà a una produzione di energia elettrica completamente pulita. Le fonti pulite e rinnovabili sono il futuro per quanto riguarda le produzione di energia e non solo. Infatti, tutte le attività umane in un prossimo futuro saranno rivoluzionate e investite dall’ondata green.

Nuovi posti di lavoro

Una accelerata sulle rinnovabili ha tanti vantaggi e ricadute positive in tantissimi settori, compresi quello economico e sociale. Giocando bene la partita della transizione economica, si possono creare opportunità e posti di lavoro. La riconversione industriale, sostenta dai fondi pubblici, può portare a un aumento di domanda sul mercato del lavoro. Se in Italia oggi molte industrie si avviano alla chiusura, sarebbe invece il momento di ripensare al sistema di produzione e all’output tutto.

Salute migliore

Abbandonare le fonti fossili aiuta a migliorare la salute delle persone. È evidente che con le rinnovabili si riducono i gas serra che inquinano l’aria e la rendono cattiva per le persone. Alcuni studi dimostrano che grazie alle rinnovabili in futuro diminuiranno problemi respiratori come allergie in particolar modo nei più piccoli.

Inclusione sociale

Esistono anche dei risvolti sociali del passaggio dal carbone alle rinnovabili. Forse non tutti ci pensano con attenzione, ma l’energia pulita garantisce un accesso più libero, equo e, allo stesso tempo, anche meno costoso rispetto a quanto accade oggi.