Il Galatasaray fa sul serio per Osimhen

Il club turco starebbe lavorando incessantemente per poter trattenere Victor Osimhen ad Istanbul. Il Galatasaray vuole avere il nigeriano a titolo definitivo

Victor Osimhen tornerà a Napoli nella prossima finestra estiva di calciomercato, ma non lo farà sicuramente per restarci. Il rapporto tra le due parti è ormai logorato, con il nigeriano pronto a salutare. In Italia si sono fatti vari nomi di squadre pronte a prenderlo, con anche la Juventus che vorrebbe provarci.

L’indiscrezione maggiormente accreditata è quella che lo vedrebbe andare in Premier League o seguire le orme di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, ma si sta facendo avanti una possibilità molto più intrigante. Infatti, il Galatasaray vorrebbe trattenere il nigeriano anche per la prossima stagione. Possibilità ancora bassa, per il momento, ma non del tutto scomparsa. A poter fare la voce grossa sarà il giocatore.

Il dirigente del Galatasaray che chiede una colletta ai tifosi

Victor Osimhen è il motivo principale per cui il Galatasaray è in procinto di vincere la terza Super Lig turca consecutiva e quindi il club di Istanbul è desideroso di ingaggiare l’attaccante a titolo definitivo. Il tutto dopo la scadenza del suo prestito.

Per questo motivo sono state presentate diverse proposte su come il Galatasaray potrebbe trovare i soldi per pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro per l’attaccante nigeriano. L’ultima proposta arriva da Rasim Zaimoglu, membro del consiglio di amministrazione del Galatasaray, che ha suggerito che i 35 milioni di tifosi del club paghino un gettone di 2 dollari ciascuno per raccogliere il denaro necessario a pagare il Napoli.

Zaimoglu ha dichiarato alla riunione ordinaria del consiglio di amministrazione: “Se tutti pagassero un dollaro, sarebbero 35 milioni di dollari. Se tutti pagassero 2 dollari, sarebbero 70 milioni di dollari. Amici, iniziamo una campagna. Abbiamo fan che pagheranno 100.000 dollari”.