Il Galatasaray sogna Di Maria

I turchi sembrerebbero intenzionati a provarci con Angel Di Maria nel caso in cui salutasse in estate la Juventus

La crisi della Juventus è chiara ed evidente, il club non sta vivendo il suo momento migliore in Serie A e punta parecchio nelle competizioni europee, dove stasera dovrà riuscire a ottenere una vittoria contro lo Sporting Lisbona. Stando così le cose, all’interno della rosa torinese ci saranno cambiamenti importanti, perché la squadra sta per raggiungere una fase di precarietà con e senza palla.

Gli italiani sanno di essere obbligati a tagliare i costi se vogliono evitare dei mercati sterili, ed è per questo che la squadra torinese potrebbe aver già preso la ferma decisione di lasciare andare tutti i giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe non esserci qualche rinnovo, perché potrebbe essere quasi impossibile continuare a pagare stipendi di quella portata. Uno dei nomi di questo gruppo è quello di Angel Di Maria, che al momento non ha grandi pretendenti, ma in Turchia si stanno già sfregando le mani per un suo possibile arrivo.

Possibilità turche

Il Galatasaray, squadra che ha investito molto negli ultimi due mercati con l’obiettivo di costruire una rosa stellare e di riprendere il controllo del campionato locale, vuole continuare a colpire in grande e ora è interessato al possibile arrivo di Di Maria. I turchi potrebbero tentare il giocatore con uno stipendio stellare, sapendo che arrivando da svincolato non dovrebbero investire nel suo trasferimento, un fatto che permette loro di sognare l’arrivo del vincitore della Coppa del Mondo a Qatar 2022.