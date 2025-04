Il Genoa vuole riscattare Zanoli ma chiede uno sconto

Alessandro Zanoli sta convincendo sempre di più con la maglia del Genoa. Il giovane difensore, arrivato in prestito dal Napoli con obbligo di riscatto, è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere rossoblù. Le sue prestazioni sono in costante crescita e il suo apporto è risultato decisivo, come dimostrato nell’ultima partita contro l’Udinese, in cui ha messo a segno il suo primo gol stagionale, regalando tre punti preziosi alla squadra.

Il successo casalingo contro l’Udinese ha permesso al Genoa di compiere un passo significativo verso la salvezza, portandosi a quota 38 punti in classifica. Questo traguardo avvicina il club alla permanenza in Serie A, obiettivo stagionale dichiarato. La dirigenza, soddisfatta dell’andamento della squadra e delle prestazioni di alcuni singoli, sta già guardando al futuro, con un occhio attento al mercato e ai giocatori da confermare.

Tra le priorità del Genoa in vista della prossima stagione c’è proprio il riscatto di Zanoli. Il difensore, oltre ad aver dimostrato qualità tecniche e caratteriali, si è guadagnato la fiducia dell’ambiente e dello staff tecnico. L’obbligo di riscatto previsto dal contratto scatterebbe automaticamente al raggiungimento della salvezza o al superamento di un certo numero di presenze da parte del giocatore.

Tuttavia, il Genoa sta cercando di rinegoziare con il Napoli le condizioni economiche dell’accordo. Attualmente, il costo del riscatto è fissato a 6,5 milioni di euro, una cifra che i dirigenti rossoblù giudicano elevata, soprattutto in un’ottica di gestione oculata del budget.

La volontà del club ligure è comunque chiara: trattenere Zanoli e renderlo un punto fermo per il futuro. Le trattative con il Napoli potrebbero proseguire nelle prossime settimane con l’obiettivo di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. Il Genoa spera così di consolidare la propria rosa mantenendo uno dei protagonisti più brillanti di questa seconda parte di stagione.