Il gesto di De Bruyne a Di Lorenzo “Parla te”

Il fuoriclasse belga ha preferito mantenere un profilo basso prima della partita contro il Manchester City di stasera. L’ex della serata ha preferito dar parola a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli

Grande notte di Champions

Questa sarà la grande notte di Kevin De Bruyne, che per la prima volta da quando ha lasciato Manchester incontrerà da avversario il City. Una sfida suggestiva per lui, che ha voglia di fare bene. Il giocatore belga arriva a questa sfida con tre presenze e due gol in questa stagione, per quanto riguarda il club azzurro.

Un incontro che farà capire le vere intenzioni del Napoli in questa Champions League, con gli azzurri che vogliono sorprendere e cercare di raccimolare qualche punto dalle parti di Manchester.

“Parla te”

Così, Kevin De Bruyne ha deciso di farsi da parte e far parlare Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa. Sulla Repubblica, infatti, si legge: “È la grande notte di Kevin De Bruyne, che sfida da ex la squadra di cui per nove stagioni è stato il leader indiscusso e che ha guidato alla conquista di una valanga di trofei da capitano. L’asso belga non ama però gli eccessi e per questo ha preferito passare la vigilia in silenzio, lasciando le luci della ribalta ad Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo”.